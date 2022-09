5 estilos de tranças para apostar no dia a dia

Podemos afirmar que as tranças nunca saem de moda, pelo contrário, elas se fortalecem cada vez mais, e ainda mais criativas. Podendo ser soltas e embutidas em diversos tipos de cabelo, as tranças são perfeitas para diversos tipos de ocasião, principalmente para inovar no dia a dia e facilitar a rotina.

Por isso, a seguir, selecionamos cinco estilos de tranças para você sair da mesmice e modernizar seu visual do dia a dia!

Rabo de cavalo com trança

Fácil e estiloso, esse rabo de cavalo com trança vai te viciar! Escolha a altura de sua preferência, prenda o cabelo e, no rabo, faça uma trança simples. Pronto! Um penteado diferente e rápido para você apostar no seu dia a dia.

Franja com trança

Os anos 2000 voltaram com tudo na moda e, também, nos penteados! A famosa franja com trança está em alta – e é fácil de se fazer! Divida sua franja ao meio e, em cada lado, trance e prenda com um elástico da cor do seu cabelo se não quiser que eles apareçam. Você pode ir fazendo essas pequenas tranças em outras partes do cabelo também, se for do seu gosto!

Trança boxer com coque

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lesley (@freshlengths)

A queridinha trança boxer pode ganhar uma finalização diferente: um coque. O look fica sofisticado e lindo para apostar no dia a dia. Para fazer esse penteado, separe o cabelo no meio e comece pelo topo. Em cada um dos lados separe uma mecha e divida em três partes, e comece a trançar. A dica de ouro da trança boxer é, conforme ir trançando, ir adicionando um pedaço de cabelo, assim, ela vai ficando embutida e bem presa. Por fim, prenda o restante do cabelo que sobrou em um coque baixo.

Trança com acessórios

Adicionar alguns acessórios na trança, como se fosse um “brinco” para cabelo, é uma ótima forma de inovar e trazer estilo para o seu dia a dia. Esses acessórios você encontra em diversas perfumarias, ou até lojas de bijoux.

Trança lateral

Se você quiser trazer elegância para seu dia a dia, você tem que apostar na trança lateral. A dica é fazê-la embutida de um lado e, no outro, deixar o cabelo solto. Fica estiloso e perfeito para diversas ocasiões!