Expert mostra como aderir à nova cor do cabelo de Kate Middleton

Os fãs da família real ficaram deslumbrados com uma foto divulgada no perfil oficial dos duques de Cambridge no Instagram. O motivo? O novo tom de cabelo de Kate Middleton.

Ainda no time das morenas, a integrante da realeza apostou em um tom de marrom dourado, levemente puxado para o acobreado. O penteado usado por Kate ajudou a realçar a tonalidade.

Para chegar ao tom da duquesa, a terapeuta capilar e especialista em descoloração e corte, Jéssica Yansen, dá dicas preciosas.”As morenas com o tom natural podem aplicar coloração marrom dourada acobreada do comprimento pra raiz, pois nossa raiz é a parte mais quente do cabelo e adere mais rápido a cor. Vale ressaltar que precisamos respeitar um centímetro da raiz e o tempo de ação da tinta”, explica a profissional.

Já as ruivas devem ter um cuidado ainda maior. “Nesse caso, é necessário fazer uma limpeza de cor, descolorindo os fios. O procedimento por ser muito arriscado e conter risco de corte químico. Por isso, é recomendado fazer a mudança apenas no salão com um profissional, após o teste de mechas para ver se o cabelo irá aguentar sem danos.”

As loiras também devem se atentar antes de fazer a mudança de tom. “Elas não devem aplicar a coloração direto, já que pode criar uma terceira coloração. É necessário entender um pouco de colorimetria antes de iniciar o processo para ter um fundo que permita que a cor se comporte da maneira correta. Se não, o cabelo pode ficar chumbado ou até mais alaranjado, porque o tom de baixo é muito mais claro do que será aplicado”, salienta.