Kate Middleton e William vão se aventurar em uma nova ocupação

“Antes tarde do que nunca”. Esta foi a legenda escolhida por Príncipe William e Kate Middleton para anunciar o lançamento do canal deles no YouTube nesta quarta-feira (5).

Os duques de Cambridge, que contavam apenas com a conta oficial do Instagram e do Twitter para divulgar seu trabalhos e vida em família, agora nos manterão mais próximos de seus afazeres por meio de registros documentais.

Com muita descontração e sintonia entre o duques, o vídeo já nos deixou ansiosas para acompanhar os futuros trabalhos e postagens da realeza.

Confira o vídeo de divulgação: