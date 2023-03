Testamos o novo perfume Miss Dior Blooming Bouquet

Miss Dior, um dos perfumes mais icônicos, ganha nova formulação, inspirada naquele instante em que nos apaixonamos por algo ou alguém. Sabe? A suspensão do tempo, o brilho no olhar, a respiração mais profunda… Foi exatamente daí que o perfumista François Demachy partiu para criar a versão Miss Dior Blooming Bouquet. Nele, as notas de ervilha-de-cheiro e bergamota picante preenchem o nosso olfato de primeira, logo envolvido pela Rosa Damascena combinada a peônia e um toque bem sutil de patchouli. O encantamento segue até o gentil véu de almíscares leves para finalizar a fragrância que traduz as fases do amor. O frasco tradicional ressurge com um laço inspirado na alta-costura da maison, feito de jacquard nas oficinas secretas da Maison Faure (uma das mais tradicionais fabricantes de fitas da França, fundada em 1864, na região de Saint-Etienne). Tamanho carinho e cuidado não poderia passar batido: caso queira presentear alguém especial com o lançamento, a marca irá disponibilizar pequenos símbolos para você personalizar da forma que desejar.

Nada mais significativo que esse gesto de afeto para reviver a icônica história da criação do perfume. Em 1947, no pós-Guerra, Christian Dior lança o Miss Dior quase como um antídoto aos tempos ruins que passaram e uma nova forma de florescer em direção ao futuro. Na época, ele trouxe do espírito livre e corajoso de sua irmã, Catherine, a vontade necessária para desenhar as notas marcantes e, ao mesmo tempo, frescas.