Tendências de maquiagem para 2024 por Celso Kamura e Laura La Laina

Do latex eyes ao draping makeup – 2024 já promete entregar muito no quesito tendências de maquiagem. E, para começar o ano com a beleza em dia, nada melhor do que ouvir as dicas dos nossos beauty artists favoritos. Por isso, conversamos com Celso Kamura (@celsokamuraoficial), maquiador e embaixador criativo da Wella Pro, e Laura La Laina (@lauralalaina), beauty artist que assinou a beleza de marcas como a SAU na SPFW N56, para descobrir suas principais apostas para o Ano Novo. Vamos lá:

1. Acordei assim!

Beyoncé já ditava o futuro quando disse: “I woke up like this!” (em tradução literal, Eu acordei desse jeito), porque Kamura considera essa uma das apostas de beleza para 2024. Mas calma, isso não significa literalmente sair do mesmo jeito que levantamos da cama, é uma forma de dizer que a beleza deve ser casual e em parte natural, também conhecido como ‘no makeup’ makeup (“maquiagem sem maquiagem).

“O glow e o natural ainda prevalecem, assim como vimos em 2023, mas desta vez veremos o famoso make ‘acordei assim’, mas que sempre deve ter um bom skincare e hidratante”, aponta Kamura.

Apesar de o nome sugerir natureza e facilidade, esse não é um visual que se atinge sem esforços. O maquiador destaca a necessidade de uma boa rotina de skincare para evitar possíveis imperfeições que precisem ser cobertas por uma camada intensa de maquiagem e produtos. Além disso, também envolve o uso de bases com acabamento natural, que deem uma cobertura quase imperceptível ao olho nu.

“Também é importante realizar uma correção em pontos estratégicos, sem abusar dos produtos”, começa Celso, “e é interessante fazer uso de um iluminador leve para dar aquele toque glow, além de um contorno em creme ou bastão, por ser mais sútil e fácil de aplicar”.

2. Aposte nos contrastes

A beauty artist acredita que veremos bastante contraste na finalização das makes para 2024. Portanto, se você gosta de um efeito chamativo nos lábios, Laura apostaria em uma pele com acabamento matte, para destacar apenas um setor glow.

“Já quando a maquiagem não tem esse ponto de informações como o brilho ou até vinílico, a gente vai para uma pele que é o extremo: as peles dewy ou super glossy”, acrescenta.

3. Praticidade é tudo

É inegável que estamos vivendo na era da praticidade, com tendências como o quiet luxury que fazem da beleza e do luxo algo mais silencioso e desejado. Nessa mesma linha, Kamura aposta em composições que foquem na praticidade, tanto da sua rotina do dia a dia quanto dos produtos que você aplica no rosto. Dentre as sugestões de Kamura estão os produtos em bastão, prometendo facilidade na aplicação e, também, na hora de esfumar no rosto.

“Em 2024 também aposto no uso de sombras cremosas e uma máscara de cílios leve”, coloca o beauty artist.

4. Lábios metalizados e clássicos

“Eu imagino que a gente vai ver muito o lábio metalizado neste ano”, aposta a maquiadora Laura La Laina. Os metalizados vêm ganhando espaço desde 2023, mas já prometem revolucionar suas formas para o ano, podendo atingir um glossy look metalizado com ajuda de sombras metalizadas e uma camada de gloss com partículas de glitter.

Mas, Laura sabe que nem só de inovações podemos criar nossas composições e aponta as cores clássicas para os lábios como a principal gama para 2024: “Eu apostaria, principalmente, nos vermelhos ou, inclusive, os vermelhos mais puxados para o alaranjado. Também vamos ver bastante dos rosas e até um pouco do lilás, que é perfeito para fazer essa boca metalizada e um efeito frosted”.

Então, já tira os vermelhos da gaveta e não deixa de colocar na bolsa.

5. Messy girl X Clean girl

As redes sociais já vem debatendo com força os diferentes tipos de rotina de beleza, destacando as messy girls (em tradução livre, garota bagunçada) – são aquelas que não seguem um look extremamente polido – além das clean girls. Mas qual será a aposta dos maquiadores?

Para La Laina, a tendência clean na maquiagem vai evoluir e se centralizará no ballet core, dando abertura a composições polidas, delicadas e que usem (sem abusos) tonalidades mais claras do rosa, como o rosa acetinado. “Tudo que lembre a uma fita de cetim semelhante às usadas no ballet são os tons que a gente deve apostar daqui em diante, nessa pegada mais clean”, coloca a maquiadora.

6. Efeito vinil

O efeito látex ou vinil já vem marcando tendência desde 2023 no mundo da maquiagem, especialmente dentro das passarelas e promete seguir forte em 2024. Kamura enxerga que o efeito virá especialmente para os olhos, dando destaque ao uso de delineadores e sombras metálicas coloridas, dando aquele efeito de latex eyes.

“O efeito vinílico vai estar muito presente, principalmente o uso do gloss transparente sem nenhum tipo de partícula de brilho e sem nenhuma cor. Ele (o efeito) vai estar presente no rosto todo, podendo ser usado como sombra, gloss na boca ou até para fazer um efeito de iluminador, dando um efeito de molhado”, reflete Laura.

7. Cores para os olhos

“Para cores de sombra, a gente vai ver bastante do pêssego, que foi a cor que a Pantone elegeu para o ano de 2024. E, no quesito delineador, é muito possível que a gente veja bastante do marrom, muito mais do que os coloridos que marcaram presença em 2023”, aposta Laura para os olhos.

Já para Celso, os olhos vão para muito além das cores: “Vamos ver bastantes aplicações de cristais na área dos olhos e nas pálpebras, além do retorno das pérolas para adereço da maquiagem”, coloca.

La Laina também recomenda usar lápis preto na linha d’água, prometendo que será até maior tendência que o delineador neste 2024, trazendo uma herança dos anos 90 e que também atravessou os anos 2000. É hora de apostar na linha d’água! E nessa mesma vibe dos anos 90, Laura aposta no retorno no acabamento esfumado, tanto para os olhos quanto para a boca.

8. Draping Blush

Tanto Kamura quanto La Laina enxergam o draping blush no nosso futuro próximo, que nada mais é do que o blush aplicado nas têmporas da face, podendo ir até a pálpebra móvel. “Seguindo a mesma linha das sombras, a gente vai ver bastante pêssego nos blushes, além de um colorado de pele um pouco mais alaranjado”, finaliza a maquiadora.

Agora, é hora de se adentrar nas tendências.

