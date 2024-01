Leves e frescos! 5 perfumes perfeitos para o verão

Qual é o cheiro da temporada? O universo da perfumaria tem fragrâncias para as quatro estações do ano. Com tantas opções, limitar-se a um frasco nem sempre é a melhor estratégia: enquanto os amadeirados e gourmands densos são ótimos durante o frio, o frescor dos cítricos, verdes e aquosos é a melhor proposta no calor. Pensando nisso, separamos cinco perfumes ideais para o verão.

Perfumes para o verão

Chloé Rose Tangerine Eau de Toilette Clássicos são clássicos por um motivo! O Rose Tangerine mistura a nota clássica da linha Chloé, uma rosa radiante e fresca, com a tangerina, o cassis, a madeira de cedro e o âmbar branco. Ou seja, é uma fragrância floral frutada que estimula a feminilidade livre e independente. Compre agora: Beleza na Web - R$ 406,90

L'Eau Kenzo pour Femme Eau de Toilette O perfume da Kenzo é caracterizado por sua essência floral, aquática e frutada. Sua fragrância é uma ode à natureza, proporcionando uma experiência olfativa única. Destinado às mulheres contemporâneas e atualizadas, ele revela a fusão da flor de lótus acariciada por uma suave brisa, enriquecida com notas de pêssego. O design do frasco é inovador, apresentando uma forma vertical distintiva em homenagem à fonte de vida. A embalagem incorpora 15% de vidro reciclado. Compre agora: Beleza na Web - R$ 518,90

Limão Siciliano Phebo Eau de Cologne Com uma fragrância leve e envolvente, o Limão Siciliano Eaus de Cologne oferece uma experiência de frescor e bem-estar ao longo do dia. Ideal para homens e mulheres versáteis, modernos e apreciadores dos bons momentos da vida, ele se adequa perfeitamente aos passeios ao ar livre no verão. A fórmula ainda proporciona conforto e uma agradável sensação de frescor, mesmo durante as atividades mais agitadas do seu dia. Compre agora: Beleza na Web - R$ R$ 90,90

Aqua Allegoria Pamplelune Guerlain Eau de Toilette Recarregável O produto tem notas cítricas de toranja e bergamota em sua composição. A vivacidade radiante e picante da toranja é acentuada pela presença frutada e vibrante da groselha negra. Ele contêm até 95% de origem natural e o álcool usado em suas fórmulas vem de uma rede comprometida com a agricultura responsável. Compre agora: Beleza na Web - R$ 598,90

Aqua Bella La Rive Eau de Parfum Aqua Bella, da La Rive, é um perfume feminino floral que encapsula a combinação ideal de feminilidade, delicadeza e frescor. Esta fragrância cativante apresenta a leveza das flores, complementada por um toque energizante cítrico e uma nuance suavemente adocicada. Ideal para aqueles dias em que se busca uma sensação mais leve, o Perfume Aqua Bella La Rive é versátil, podendo ser usado tanto para desfrutar de um final de semana relaxante quanto para o dia a dia no ambiente de trabalho. Compre agora: Beleza na Web - R$ 79,90

