Simples, mas eficazes: 4 segredos de beleza de Kate Middleton

Como membro da família real, é claro que a Duquesa de Cambridge tem acesso aos melhores produtos e profissionais – mas isso não significa que ela também não tenha algumas cartas mais simples (mas ainda assim eficientes) na manga para manter seu estilo sempre impecável. Para acabar com a curiosidade, e talvez até incorporar alguns deles à sua rotina, reunimos 4 segredos de beleza de Kate Middleton.

Para fios perfeitos, a secagem certa!

Em entrevista ao Daily Mail, o hairstylist da Duquesa, Richard Ward, falou que o grande segredo para os seus fios sempre bem finalizados está no uso correto do secador. Tudo começa pela escolha do produto, que deve ser de qualidade profissional. Na hora de secar, ele disse que aguarda até que o cabelo esteja 75% molhado e faz questão de fazer isso gentilmente. “O maior erro que as pessoas cometem é secar grosseiramente e depois atacar o cabelo com a chapinha”, revelou. Ele indica primeiro aplicar um pouco de protetor térmico com óleo de árgan, espalhando bem por todo o comprimento, e ir secando levantando a raiz delicadamente com as mãos para dar volume.

Xampu e condicionador combinados para fios brilhantes

Essa foi provavelmente uma das revelações mais inesperadas sobre a rotina de beleza de Kate Middleton: em entrevista à Glamour UK, Ward contou que o segredo para os fios brilhantes e bem cuidados da Duquesa é a combinação do xampu livre de sulfato com ingredientes hidratantes que fazem o papel de 2 em 1.

Volume no lugar certo

Outro detalhe que não passa despercebido no visual de Kate é o leve volume na raiz na parte da frente. Segundo seu hairstylist, ela faz isso para emoldurar melhor o rosto e deixar o cabelo com mais movimento e naturalidade. O truque é simples, e um velho conhecido na hora de fazer penteados: eriçar os fios na região da coroa da cabeça com um pente (penteando no sentido contrário) e depois só finalizar ajeitando o topo para esconder o frizz.

Óleo para pele? A resposta é sim

De acordo com a Vogue UK, durante a gestação da princesa Charlotte, a Duquesa de Cambridge deu preferência à uma rotina de beleza mais orgânica. Foi aí que ela descobriu o óleo de rosa mosqueta e passou a utilizá-lo no rosto diariamente para hidratar e reduzir olheiras.