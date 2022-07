8 dicas para deixar o seu banho relaxante no inverno

Dedicar um tempinho da correria do seu dia a dia para tomar um banho relaxante durante o inverno é um ato de amor próprio – afinal, essa é a estação do ano em que ficamos mais introspectivas.

E, se você acha que precisa ter o banheiro dos sonhos para ter seu momento de autocuidado, separamos 8 dicas simples, que não demandam muita logística, para você deixar seu banho relaxante e hidratante no inverno. A única regra é deixar o stress e as preocupações do lado de fora e aproveitar ao máximo esse momento!

Prepare o espaço

Preparar o ambiente de forma aconchegante e acolhedora é o primeiro passo que você precisa dar para ter um banho relaxante Se você pretende fazer seu banho na parte da manhã, use e abuse da luz natural! Já se for à noite, experimente deixar o banheiro com luzes suaves e acender velas (com cuidado, claro).

Deixar o espaço limpo e com toalhas cheirosas também vai te ajudar a relaxar e a se desconectar.

Aromatize o ambiente

Depois de ter criado o clima visual perfeito, hora de ativar o olfato! Um aroma no ambiente vai fazer toda a diferença. Você pode optar por velas com essências relaxantes, difusores de ambientes, óleos essenciais, flores perfumadas ou até mesmo pendurar galhos de eucalipto no chuveiro.

Os aromas perfeitos para o banho de chuveiro relaxante são: laranja, bergamota, camomila, lavanda, cedro e manjericão.

Capriche na escolha da playlist

A musicoterapia traz inúmeros benefícios ao corpo e a mente, por isso uma parte importante para se ter um banho relaxante é a escolha da playlist, claro. Uma sequência que te traga bem-estar e tranquilidade é a melhor opção!

Regule a temperatura da água

Um banho relaxante pede uma água na temperatura ideal, portanto, é importante que ela esteja em uma atmosfera agradável para que você possa relaxar por completo.

Use sais de banho

Os sais de banho são extremamente benéficos! Eles liberam aromas que promovem a sensação de bem-estar no corpo e mente, ajudando a eliminar as tensões acumuladas.

São ótimos para a limpeza corporal, ajudam no relaxamento muscular e no equilíbrio do organismo. Podem ser utilizados na banheira, no chuveiro e também para escaldar os pés.

Hidrate o rosto com máscaras faciais

Máscaras faciais são ótimas companheiras para seu banho relaxante e hidratante no inverno. Escolha uma de sua preferência, deixe agir por 15 minutos – antes ou depois do banho – e, enquanto isso, aproveite a atmosfera zen que você preparou no seu banheiro!

Faça uma automassagem

Enquanto sua máscara fácil está agindo… Que tal fazer uma automassagem? A dica é iniciar a massagem de baixo para cima: começar pelos pés e subir para o restante do corpo. Os movimentos devem ser leves e aliados ao creme hidratante.

Finalize com uma meditação guiada

Para finalizar seu banho, uma boa meditação guiada! Aqui, o ponto chave é a respiração e a postura, por isso, se você pratica raramente ou nunca praticou, busque baixar um aplicativo específico para isso.

Depois de todo esse processo, o seu relaxamento está por completo!