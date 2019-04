Qual a ordem certa para aplicar os produtos de maquiagem?

Com a quantidade cada vez maior de produtos de maquiagem e cuidados com a pele disponíveis, a ordem de aplicação deles pode ser um pouco confusa. Na maquiagem não há certo e errado, você pode aplicar os produtos da maneira e na ordem que preferir. No entanto, existem algumas dicas que facilitarão a hora de se maquiar e podem melhorar ainda mais o resultado da make.

Confira uma sugestão de ordem de aplicação para tirar todas as suas dúvidas:

1- Cuidados com a pele

A rotina de cuidados com a pele pode ter inúmeros passos ou ser mais reduzida, de acordo com o gosto ou a possibilidade de cada um, mas nela é mais difícil alterar a ordem de aplicação dos produtos.

Comece sempre limpando a pele com um sabonete específico para seu tipo de pele e, se quiser uma limpeza mais profunda, em seguida, aplique um tônico. Depois da limpeza, é a hora do hidratante para o rosto e para os olhos e, por fim, do protetor solar, que não deve ser deixado de lado nem em dias chuvosos ou em locais fechados, pois a luz artificial também queima. Esse é o passo mais importante e deve ser sempre o último do skincare.

Lembre-se sempre de esperar a pele absorver o hidratante e o protetor antes de prosseguir com os cuidados.

2- Pele

Normalmente, a maquiagem começa com a preparação de pele. A ordem dos produtos de pele pode variar, mas o mais recomendado pelos profissionais é que os produtos cremosos venham sempre antes do pó, que serve para selar e fazer a maquiagem durar mais.

Maquiadores indicam começar preparando a pele com um primer para uniformizar, diminuir os poros e ajudar na fixação do resto da maquiagem. Depois, aplique a base da maneira que preferir. Ela vai uniformizar a pele e cobrir parte das imperfeições.

Após a base, passe o corretivo apenas nas áreas em que você quer uma cobertura extra. Há quem prefira passar o corretivo antes de tudo, mas a base antes evita o desperdício de produto por já cobrir parte das olheiras, manchas ou espinhas. Sele tudo com pó e aplique os outros produtos que desejar, como bronzer ou contorno, blush e iluminador. Caso eles sejam cremosos, experimente aplicá-los antes do pó.

Para uma make mais leve, pule a base e vá direto para o corretivo em pontos específicos do rosto.

3- Olhos

A ordem dos produtos de maquiagem para os olhos é a mais flexível, dependendo muito do gosto ou do tipo de maquiagem que for fazer. Em makes mais fortes, algumas pessoas preferem maquiar o olho antes e preparar a pele depois, para facilitar a limpeza caso caiam resíduos de sombra e evitar estragar a maquiagem do rosto já pronta.

Normalmente, a maquiagem para o olhos começa com o primer de olhos, que serve para facilitar a aplicação das sombras e aumentar a durabilidade. Apesar de fazer diferença, esse passo é dispensável para a maioria das pessoas, que começa direto aplicando as sombras, seguindo para lápis, delineador e máscara de cílios.

Se você for adepta do curvex, nunca use o acessório depois de já ter aplicado máscara, pois os cílios correm risco de quebrar. Quando quiser usar cílios postiços, sempre curve os seus antes, cole os cílios e depois passe máscara, unindo os postiços aos naturais. Isso deixa o resultado mais natural.

4- Boca

Esse passo não tem muito segredo. Para uma maquiagem mais elaborada, contorne os lábios com lápis labial antes de aplicar o batom, isso vai aumentar a durabilidade do produto e também pode servir para aumentar levemente a boca. Se quiser usar gloss, aplique o produto sozinho ou sempre depois do batom.

Leia mais: Diluidor de maquiagem é o item que falta na sua nécessaire

+ Alerta de tendência: inspire-se no estilo ‘morena iluminada’

Siga CLAUDIA no Youtube