Diluidor de maquiagem é o item que falta na sua nécessaire

Corretivo ressecado, base cremosa demais, rímel que endureceu antes de acabar… Quem usa maquiagem certamente já enfrentou alguma dessas situações. Em momentos como esses, a única opção possível era livrar-se do produto e comprar um novo. Mas, veja bem, era!

Para resolver tais problemas, agora é possível recorrer aos diluidores de maquiagem. Como explica Vito Mariella, professor do Liceu de Maquiagem, este produto “é um líquido incolor que ajuda a diluir maquiagens cremosas e líquidas. Eles podem aumentar a durabilidade dos produtos e deixar coberturas mais naturais, sem alterar a tonalidade.”

Mas, cuidado, é preciso moderação ao aplicar o diluidor. A beauty artist Saby Alderete faz uso do produto há 6 anos e alerta que a quantidade deve variar a depender do tipo de maquiagem que se deseja diluir.

“Em bases e corretivos cremosos é bom pegar uma pequena quantidade do produto, com um cotonete por exemplo, colocá-lo numa paleta em aço inoxidável e pingar 2 ou 3 gotas do diluidor, misturar com pincel ou com o mesmo cotonete e pronto. Para delineador em gel podemos pingar o diluidor direitamente no potinho do produto, se estiver muito ressecado, e depois misturar para unificar todo”, explica a especialista.

Outra dica interessante dada por Saby é utilizar o diluidor para brincar com texturas das sombras. “Podemos usar em sombras que podem ser molhadas. Basta usar um pincel de delineado, molhar o pincel no diluidor e depois pegar a sombra com o mesmo pincel. Com essa técnica é possível fazer delineados em cores e, se a sombra é brilhante, o delineado fica com efeito metalizado!”

Compatibilidades

Também é necessária atenção à combinação de produtos, pois, a depender de sua fórmula, o diluidor pode alterar a composição da maquiagem a que é adicionado.

“Muitos diluidores são compostos basicamente de glicerina ou silicone. Já as bases cosméticas são diferentes, têm água e silicone, água e óleo, propileno, glicerina… Será que a mistura vai dar certo? Não sei, talvez só se você usar um diluidor da mesma marca, por exemplo. Porque a marca já pensa nessa sinergia de uso, levando em consideração as suas formulações”, esclarece Vania Rozan, professora de cosmetologia, também do Liceu.

Para evitar perdas, ela também indica fazer a mistura em uma paleta separada, não deixando o diluidor entrar em contato com o pote onde está a maior quantidade.

E, claro, nunca esquecer de testar um pouco do diluidor antes de aplicá-lo em todo o rosto, para evitar surpresas desagradáveis.

Abaixo, reunimos uma seleção dos diluidores mais populares no mercado:

