Um make esfumado com sombra dourada em pó deixa o visual da balada mais interessante. Uma dica é molhar um pouco o pincel antes de aplicar o pigmento para a maquiagem ficar ainda mais brilhante. Invista em alguns produtos e aposte você também!

Fotos: Divulgação

1. Trio de sombras Multiefeito Una (cor 01), Natura, R$ 79*

2. Pincel para esfumar #242, MAKE UP FOR EVER, R$ 150*

3. Delineador em gel, Mary Kay, R$ 49*

4. Pigmento HD (Audrey), Yes Cosmetics, R$ 29,90*

*Preços pesquisados em agosto/2014