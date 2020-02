Passe o verão inteiro com a pele dourada

Água termal é a melhor opção para manter a pele sempre hidratada

Quem não quer passar o verão todo e mais o começo do outono com a pele irresistivelmente dourada? Siga abaixo as dicas do especial da BOA FORMA sobre cuidados com a pele na estação do calor e cuide-se melhor e aprenda a tomar sol de forma duradoura.

Devagar e sempre

Uma cor bonita, que não desbota nem descasca, depende muito dos cuidados tomados na hora da exposição ao sol. Se você ainda não está 100% convencida da importância do filtro solar, saiba que, quanto menos vermelha a pele ficar, mais tempo vai durar o bronzeado.

Por isso, mesmo que você só tenha o fim de semana para dourar o corpo, não vá com tanta sede ao pote. Para compensar, durante a semana, exponha-se ao sol sempre que possível (com protetor solar, claro) nem que seja por cinco minutos – vale uma caminhada rápida na hora do almoço ou um passeio de manhã com o cachorro.

Refresco para a pele

Depois daquele mergulho gostoso, borrife água termal no corpo e no rosto. O produto ajuda a recuperar a umidade natural da pele. De rápida absorção e muito refrescante, não deixe de incluir esse cosmético no seu nécessaire de verão. Mas, se não estiver à mão, vá de água mineral mesmo.

Bronze sem sol

Não importa se você já chegou ao bronze ideal e quer prolongá-lo ou se ainda precisa de mais alguns dias de praia para conquistar a tão sonhada morenice: o autobronzeador vai ajudar você.

À base de dihidroxiacetona (DHA), substância que reage com a queratina da pele, o cosmético bronzeia o corpo sem a necessidade de tomar sol. Melhor: a nova geração dessa categoria proporciona um resultado menos alaranjado, bem mais natural.

O segredo está na aplicação – use luvas (para não manchar as mãos) e espalhe o produto de forma uniforme seguindo um único sentido. Também não exagere na quantidade em áreas que pigmentam com facilidade, como joelhos e cotovelos.

Nada de esfrega-esfrega

Esqueça o banho fumegante. Sim, basta exagerar na temperatura da água para a sua cor de verão ir literalmente pelo ralo. Também deixe de lado, pelo menos por um tempo, as buchas e os sabonetes e cremes esfoliantes. Tudo isso remove as células mortas e a capa de gordura protetora da pele. Resultado: o bronze desbota rapidamente.

Duchas rápidas e quase frias estendem o prazo de validade do seu bronzeado.