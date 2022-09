Milky Nails: conheça a esmaltação que Jennifer Lopez usou em seu casamento

Jennifer Lopez se casou com Ben Affleck em julho. O casal retomou o romance quase 20 anos após desmarcar um casamento em 2003. Com essa história digna de filme, fica claro que a celebração deste matrimônio segue muito relevante. Mas o foco aqui é um detalhena hora do ‘sim’: a manicure de J.Lo.

Além do maravilhoso vestido Ralph Lauren usado pela artista em sua segunda celebração da união com Affleck, ela usou um tom semitransparente, quase branco, nas mãos. A tendência das Milky Nails (no português, unhas leitosas) está em alta e lembra a glazed donut nails (famosa nas mãos de Hailey Bieber).

Caracterizado por tons de branco com acabamento brilhante, essa técnica dá um efeito mais natural às unhas. Sem dúvida, é a combinação ideal para um vestido de noiva, e J.Lo optou por manter suas habituais unhas longas e amendoadas.

Tom Bachik, o manicure de Jennifer Lopez, foi responsável por preparar as suas unhas para o grande dia, e compartilhou o passo a passo para atingir o efeito nas redes sociais e sites como o da Glamour norte-americana.

Como fazer:

1 – As milky nails tem um degradê que vai do nude ao branco. Criar esse efeito pode ser um pouco trabalhoso, mas dá para fazer em casa. Aplique seu esmalte nude na borda de uma esponja de maquiagem e esmalte branco logo abaixo, dessa forma as duas cores vão criar um degradê. Vá pressionando nas unhas.

2 – Com uma esponja de maquiagem limpa, aplique novamente o esmalte branco e pressione na ponta da unha, para que essa cor prevaleça. O objetivo é ter uma aparência branca na ponta da unha e um tom nude e transparente em direção à cutícula.

3 – Depois que o esmalte secar, limpe os resíduos que ficaram nas bordas e finalize com um top coat ou glitter, se preferir.

