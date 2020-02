Maquiador de Meghan conta de onde veio a inspiração para o make noiva dela

O casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry rolou há mais de um ano, em maio de 2018, mas ainda rende bastante assunto, principalmente quando falamos sobre vestidos de noiva ou maquiagens para o grande dia.

Dessa vez, foi o próprio maquiador responsável pela beleza de Meghan no dia da cerimônia que reviveu a temática, revelando de onde vieram as inspirações da Duquesa para o make levinho, mas muito chique, escolhido por ela para se casar.

O make up artist Daniel Martin contou, em entrevista ao podcast de beleza Gloss Angels, que Meghan é gente como a gente e usa bastante a rede social Pinterest para guardar referências e ideias de maquiagem.

Daniel disse que, algum tempo antes da celebração acontecer, ele e Meghan trocaram fotos inspiracionais originárias do Pinterest via mensagem de texto, até definirem o look escolhido. Mesmo sem dar muitos detalhes sobre as imagens, a gente aposta que elas mostravam peles naturais, com sardas aparentes, olhos marcados e muito batom nude.

Martin, que é maquiador de Meghan há bastante tempo, falou, ainda, que por uma dificuldade em alinhar agendas (Meghan estava no Reino Unido, e ele, nos Estados Unidos) não foi possível fazer um teste de maquiagem na Duquesa antes do casamento, e que o look noiva dela foi criado na hora. Dessa maneira, a pastinha de refs do Pinterest foi a solução perfeita para que as ideias e expectativas dos dois em relação à beleza do casório fossem definidas.