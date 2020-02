Lábios poderosos: transforme sua boca com dicas do maquiador Fernando Torquatto

Gisele Bündchen tem lábios normais

Foto: Getty Images

Normais

Lábios com largura e altura uniformes, aposte no gloss para dar volume. Se quer apenas destacar a boca, use um batom para o seu tipo de pele. Negra: prefira tons como vinho, bronze ou vermelho. Pele clara: vá de caramelo, rosa, vinho ou vermelho. Morena: opte por laranja, bronze, goiaba ou vermelho. Mulheres acima de 60 anos, seja qual for o do tom de pele, podem usar bege, rosa-claro ou pêssego.

Gwyneth Paltrow tem lábios finos

Foto: Getty Images



Finos e pequenos

Para um bocão, aplique corretivo da cor da sua pele nos lábios. “Isso deixará o contorno original menos evidente”, ensina o maquiador Fernando Torquatto. Em seguida, pegue um lápis labial cremoso e contorne o lado de fora da linha original da boca. Então, preencha a parte interna dos lábios com o mesmo produto. Por cima, aplique um batom claro. Para aumentar ainda mais: use brilho apenas no centro dos lábios.

Jennifer Hudson tem lábios grandes

Foto: Getty Images

Grandes

Você tem o formato que todas as mulheres gostariam de exibir! Porém, se quiser diminuir o bocão, Torquatto dá a dica: “apague o contorno original com um corretivo. Aí, redefina o desenho com um lápis labial, traçando outra linha por dentro da boca. Agora, passe um batom mais escuro ou nada cintilante”. Outro toque: evite brilho labial, pois ele dá a sensação de mais volume.

Alicia Silverstone tem lábios caídos

Foto: Getty Images

Caídos

Você precisa harmonizar os traços e “levantar” a boca. Esconda o contorno natural com corretivo e, com um lápis labial, trace uma linha acima da original. “Ao chegar no canto, estenda o risco um pouco acima do declínio”, diz ele. Ainda com o lápis, preencha o espaço entre o canto superior e inferior. Use, então, um batom ideal para sua cor de pele.

Katy Perry tem o lábio inferior mais grosso que o superior

Foto: Getty Images

Desproporcionais



Há duas possibilidades: lábio superior mais fino que o inferior ou o contrário. Nos dois casos, você deve apagar a linha da região fina com um corretivo líquido. Em seguida, aplique um lápis labial da cor da sua boca para contornar acima da linha natural camuflada. Na parte mais grossa da boca, apenas marque a linha do contorno natural com o lápis. Finalize com batom.

Contorno perfeito

O lápis labial, além de redesenhar a boca, ajuda o batom cremoso a durar mais tempo, pois impede que ele borre. Porém, os dois produtos devem ser da mesma cor ou ter graduações do tom da sua boca. “Usar um lápis mais escuro ou claro do que o batom envelhece e é deselegante”, alerta Torquatto.