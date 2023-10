Jornada da Calma #228: beleza de corpo e alma

Atualizado em 23 out 2023, 09h13 - Publicado em 23 out 2023, 09h12

Olhar no espelho – e gostar do que se vê. Parece simples, não é? Mas é um gesto carregado de significados e nuances que podem nos fazer questionar como é o despertar para a beleza de corpo e alma.

Nesse episódio especial do podcast Jornada da Calma, gravado em vídeo no restaurante Manioca, Helena Galante entrevista Paula Pimenta, general manager Latam da The Body Shop, e Vanessa Rozan, maquiadora, apresentadora e pesquisadora de beleza.

Beleza além das "gotas da juventude": a bandeira contra o etarismo da The Body Shop

O oferecimento do episódio é da The Body Shop, marca fundada em 1976 pela visionária Anita Roddick (1942-2007), que completaria 81 anos nesta segunda-feira (23/10). Na celebração de 9 anos de The Body Shop no Brasil, a conversa inspiradora no podcast Jornada da Calma aborda três pilares fundamentais da beleza TBS.

Para você, surge o firme compromisso de combater qualquer elemento tóxico e criar produtos que promovam o amor-próprio e aprofundem a conexão entre corpo e alma.

Para comunidades, está o oferecimento de um comércio econômico justo. Entre as comunidades de especialistas (agricultores, artesãos, produtores) que respeitam o meio ambiente e a biodiversidade, Paula Pimenta conta no episódio sobre a parceria estabelecida desde 1994 pela The Body Shop com a Associação de Mulheres na Tungteiya, em Gana, que fornecem a manteiga de karité, base hidratante para diversos produtos da marca.

Para o planeta: a The Body Shop está na vanguarda da agenda de sustentabilidade. “Nosso sonho é de que todas as coisas possam viver em harmonia com a natureza”, afirma.

Inspire-se nesses grandes sonhos e acompanhe a conversa “Beleza de corpo e alma”, do podcast Jornada da Calma, no YouTube , no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.

