Vitamina C: como aproveitar os benefícios do ativo

Não é atoa que a vitamina C é um dos ativos favoritos para cuidar da beleza da pele. Poderosa, ela tem ação antioxidante – combatendo os radicais livres que levam ao envelhecimento – ajuda as células do organismo a se desenvolverem e permanecerem saudáveis, mantém em dia o sistema imunológico, auxilia na produção de colágeno e muito mais. Mas para que ela tenha todos estes benefícios e não se converta em vilã, é preciso estar atenta e fazer uma boa escolha. Quer entender mais sobre ela? Então vem com a gente.

Veja também: Carvão ativado na beleza: conheça os benefícios do ativo

Comece o dia com vitamina C

De acordo com a dermatologista Maria Eduarda Pires, usar vitamina C pela manhã garante melhor aproveitamento dos benefícios que ela oferece. “Esse ativo é um antioxidante e ao usar pela manhã, temos ajuda para enfrentar o período do dia que é um momento em que estamos expostos aos principais causadores da degradação de colágeno, estresse oxidativo e envelhecimento cutâneo – que é principalmente causado pela radiação ultravioleta, poluição, estresse e tabagismo”, salienta.

A especialista também lista outros benefícios. “Ela também é bem eficaz no tratamento do melasma por reduzir a melanogênese, o estresse oxidativo. Não há contraindicação no uso diário, e pode ser associado a outros dermocosméticos, tanto como outros antioxidantes, como resveratrol ou picnogenol, quanto com um ácido hialurônico para melhora do viço da pele e hidratação”, orienta.

Cuidado: ela pode causar oleosidade e acne

A vitamina C tem mais benefícios do que malefícios, entretanto, é necessário se atentar aos contras. “O que observamos no consultório é o aumento da oleosidade e o surgimento de espinhas. O que fazemos para reverter o caso é mudar o veículo da formulação, utilizando um outro mais leve. Em alguns casos, o sintoma ainda persiste, desse modo fazemos pausas entre o uso da vitamina para amenizar o efeito colateral”, explica.

Combinações que não dão certo

Antes de levar um produto para casa, se atente a formulação. “Geralmente a gente não costuma combinar vitamina C com alfa hidróxidos ácidos por terem maior aproveitamento dos benefícios à noite, ao contrário da vitamina C. O mesmo acontece com o ácido retinoico, mas ele também pode gerar irritações para pele se formulado junto com o ativo. Outra combinação que a gente também não costuma fazer é com peróxido de benzoíla, que é utilizado para o tratamento de acne e pode anular o efeito da vitamina C”, aponta.

Produtos que combinam com a vitamina C

Maria também aponta alguns produtos que mais casam com a vitamina C disponíveis no mercado. “A gente acaba encontrando vitamina C em sabonete, tônicos, cremes noturnos, filtros solares, mas o benefício dela é muito mais eficaz em cremes com a função antioxidante, com a função originária da vitamina C. Também é legal o uso em séruns, géis, substâncias mais aquosas, que facilitam permeabilidade e diminuem a chances de acne e oleosidade”, comenta.

Passo a passo de um skincare perfeito com vitamina C

A especialista montou um passo a passo para fazer o skincare da manhã usando vitamina C. Veja a seguir:

1- Comece lavando o rosto com um sabonete próprio para o seu tipo de pele, para evitar a oleosidade e outros malefícios.

2- Em seguida, use a vitamina C – pura ou no formato de sérum.

Continua após a publicidade

3- Se tem uma pele mais seca utilize também um hidratante mais leve a base de ácido hialurônico.

4- Finalize com o uso do protetor solar, que é muito importante para manter sua pele protegida da radiação solar.

Está encantada com a variedade de benefícios que essa vitamina tem? Montamos uma vitrine incrível para você. Confira a seguir:

1- Nativa Spa morango ruby e vitamina C, oBoticário, R$53,90. Compre aqui.

2- Sérum clareador e roll on para área dos olhos vitamina C, Payot, R$110,37. Compre aqui.

3- Glam Invisible: Pré e pós make antioxidante vitamina C e pré e pós make pró hidratante ácido hialurônico, Eudora, R$109,90. Compre aqui.

4- Vitamina C antioxidante hidratante, Sallve, R$80,91. Compre aqui.

5- Combo Skin.q: Espuma de limpeza nutritiva, sérum vitamina C e preenchedor labial, Quem disse, Berenice, R$224,70. Compre aqui.

6- Sérum concentrado clareador, antioxidante, com vitamina C, Bioderma, R$181,36. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quinta-feira (23), e podem estar sujeitos a alterações.