Quer ter um cabelo chocolate? Então se inspire nessas 10 famosas

O cabelo chocolate é um tom que varia de um marrom escuro a um castanho claro, com reflexos dourados ou avermelhados. É uma cor quente e eclética, com inúmeras intensidade e texturas. Além de combinar com os mais diversos estilos, se adapta bem a qualquer tom de pele. Além disso, cortes com ondas suaves, bob retinho ou pixie cut se adaptam perfeitamente ao chocolate.

E aí, ficou com vontade de aderir à cor? Então veja algumas famosas que já usaram o cabelo chocolate (e com certeza irão te inspirar):

Giovanna Antonelli

A atriz já usou o cabelo chocolate em “Laços de Família”, em 2001, durante uma novela de Manoel Carlos. Na trama de Maneco, a atriz viveu a marcante Capitu, personagem com fios longos no tom castanho claro.

Daniella Mercury

A cantora de axé já apostou no chocolate em 1992, quando gravou o clipe de “O Canto dessa Cidade”.

Anitta

Continua após a publicidade

Em 2014, no início da carreira da super estrela brasileira, o chocolate também foi escolhido para o clipe da música “Blá Blá Bla”.

Taís Araújo

Em “Da cor do pecado”, 2004, Taís também usou seu cabelo no tom chocolate. A novela e sua carreira foram marcadas ao viver a primeira protagonista negra em uma novela urbana.

Juliana Paes

Em um dos seus papéis mais marcantes, como Maya em “Caminho das Índias”, Juliana ousou em um tom escuro, mas ainda chocolate, para a sua personagem.

Continua após a publicidade

Isis Valverde

Em 2008, no início de sua carreira, Isis usou o chocolate em “Beleza Pura”, novela de 2008 na qual ela interpretou a marcante Rakelli.

Beyoncé

Mesmo com o seu loiro super marcante, a Queen B já apostou em um cabelo chocolate. No início da carreira, ainda na girlband Destiny`s Child, Beyoncé optou por um tom castanho escuro para estampar a capa do álbum “Survivor”, 2001. O feito se repetiu no B`day, de 2006, onde a cantora apostou em fios mais curtos e castanhos.

Rihanna

Continua após a publicidade

Famosa por sempre trocar de cabelo, e deixar uma marca em cada era com suas madeixas, Rihanna também já usou o cabelo chocolate. No seu álbum “Good Girl Gone Bad”, 2007, onde nasceu o hit “Umbrella”, ela apostou em fios castanhos e lisos. Quando se apresentou no desfile da Victoria’s Secret, em 2012, a cantora usou a mesma cor, mas dessa vez com cachos.

Zendaya

A atriz queridinha de Hollywood é mais uma que também já usou esse tom de cabelo. Em 2015, no MET Gala, Zendaya apresentou cabelos castanhos escuros e cacheados. Já em 2019, na estreia do filme “Euphoria”, abraçou madeixas castanho-escuro.

Jennifer Lopez

A cantora do Bronx, bairro de Nova York, é mais uma que tem o chocolate como sua cor queridinha. Em 2000, no álbum “J.Lo”, Jennifer Lopez apresentou cabelos castanhos claros e ondulados. Na estreia da série “American Idol”, Lopez mostrou cabelos castanhos escuros e lisos.

Continua após a publicidade

E você, apostaria no chocolate?

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.