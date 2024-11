4 marcas de maquiagem criadas por mulheres negras

O que é beleza representativa para você? Para este seleto grupo de mulheres empreendedoras, liderar uma marca de maquiagem vai muito além de criar um negócio para o mercado: é um ato político e um compromisso com a representatividade da comunidade negra no Brasil e no mundo.

Com linhas de produtos que fazem sucesso ano após ano, essas mulheres mostram que a beleza não é apenas sobre estética, mas também sobre inclusão e humanidade — a beleza feita de pessoas para pessoas.

Por isso, aqui destacamos quatro marcas de maquiagem fundadas por mulheres negras para você conhecer e entender como essas iniciativas representam mais do que histórias: elas ilustram conquistas e a potência dos impactos da representatividade em nossa sociedade, como um lembrete de que a beleza, em sua essência, é inclusiva e transforma vidas.

4 marcas de maquiagem feitas por mulheres negras

Negra Rosa, por Rosângela Silva

Foi consumindo produtos de beleza que a fluminense Rosângela Silva percebeu a escassez de um mercado para mulheres negras que, assim como ela, buscavam opções de cosméticos que iam desde maquiagens até produtos de cuidados pessoais.

Em 2016, a empresária decidiu criar uma marca que atendesse a essa comunidade, lançando a primeira linha da Negra Rosa, uma das marcas pioneiras no Brasil em maquiagem e skincare voltados para mulheres negras.

Com um catálogo diversificado que inclui bases, bronzers, blushes, produtos para cabelos e cuidados pessoais, tudo desenvolvido especialmente para peles pardas e pretas brasileiras, hoje, a marca se consolida ao incorporar tecnologias que unem impacto e representatividade em uma única mensagem: a de ser única mas eficiente para as negras.

Fenty Beauty, por Rihanna

Se Rihanna já era uma das cantoras mais bem-sucedidas do mundo, sua trajetória ficou ainda mais lendária com sua entrada no segmento da beleza. Sua marca, Fenty Beauty, foi lançada em 2017 com um objetivo claro: trazer mais diversidade para o mercado de cosméticos de maneira revolucionária e acessível.

Criada em resposta à escassez de produtos para todos os tons de pele, a Fenty chegou com força total, apresentando uma linha que incluia bases líquidas com 40 tons, 50 tons de corretivos, iluminadores para todos os subtons de pele e contornos em cores inovadoras, algo inédito para a época.

Desde então, a Fenty tem se fixado como uma referência em inclusão no mercado de beleza, oferecendo maquiagens e produtos de cuidados pessoais que realmente funcionam para todas as pessoas.

Com uma abordagem acessível e cheia de atitude, a marca reafirma que a beleza não tem padrão e que é possível atender a todas as peles de forma inovadora e representativa

Pat McGrath

Se você é antenada no universo da beleza, sabe que o nome de Pat McGrath é uma das grandes potências do empreendedorismo negro mundial.

Conhecida por ser uma das maquiadoras mais renomadas do mundo, McGrath fundou sua marca de cosméticos em 2015 com o objetivo de levar sua visão artística para o mercado de beleza.

Suas criações ousadas e inovadoras trouxeram para o segmento um toque de luxo, qualidade e criatividade, com ênfase em cores vibrantes e texturas exclusivas, especialmente para peles pardas e pretas.

Em pouco tempo, a Pat McGrath Labs viralizou nas redes sociais e conquistou o gosto de maquiadores amadores e profissionais, com suas paletas de sombras intensas, batons impactantes e produtos de maquiagem de alta performance. A marca ganhou uma base fiel de fãs, tornando-se um símbolo de sofisticação e expressão artística no mundo da beleza.

Juvia’s Place

Foi com a marca Juvia’s Place que a nigeriana Chichi Eburu transformou o mercado de beleza africano e mundial em 2014, com o objetivo de criar uma marca de cosméticos verdadeiramente inclusiva, que atendesse às necessidades de mulheres de pele retinta.

Pouco tempo após o lançamento, a marca se consolidou ao apresentar paletas de sombras ultra pigmentadas e repletas de referências às deusas africanas, que rapidamente se tornaram um sucesso entre maquiadores e apaixonadas por maquiagem.

Além de se destacar pelas sombras, a Juvia’s Place também conquistou fãs com suas fórmulas de alta performance, oferecendo produtos de acabamento impecável e longa duração.

A marca não apenas preencheu uma lacuna no mercado de beleza do continente africano, oferecendo produtos para peles mais escuras, mas também ajudou a mudar a indústria de beleza, trazendo representatividade e empoderamento para mulheres que, até então, estavam à margem do mercado mainstream.

