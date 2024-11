Conheça o ‘Easy Chic’, tom de cabelo que será tendência em 2025

No mundo da coloração capilar, o easy chic já está dominando as redes sociais e virando uma grande aposta para 2025. Entre o loiro médio e o loiro escuro, a principal característica do estilo são as mechas de baixo contraste.

Apesar de muitas pessoas associarem o tom ao castanho ou moreno iluminado, o easy chic é, na verdade, inspirado na coloração de cappuccino e caramelo, conferindo ao cabelo um ar despojado e elegante.

Desvendando a tendência

De acordo com o hairstylist Romeu Felipe, a proposta “tem como marca principal a harmonia entre naturalidade e sofisticação. É aquele visual que valoriza a textura natural do cabelo, seja ele liso, ondulado ou cacheado, e traz uma coloração suave, com tons iluminados que complementam o tom de pele. É um look que parece effortless, mas está sempre impecável.”

As notas loiras com nuances de mel são uma excelente alternativa para o loirão, que é um tom difícil de manter. Além disso, o estilo é perfeito para as cartelas mais quentes, ou seja, com um fundo mais amarelado.

O profissional aponta truques para a construção do estilo: “O segredo está no corte e na coloração. Um corte bem feito, seja com camadas leves ou com um blunt cut, ajuda a criar movimento e leveza. Na coloração, prefiro técnicas como o balayage ou o baby lights, que criam um efeito de luz natural nos fios. A ideia é deixar o cabelo com aspecto saudável e brilhante.”

Continua após a publicidade

Com mechas suaves e de baixo contraste, o easy chic é uma composição natural com pontos de iluminação. Ele exige manutenção mensal, mas o resultado oferece um cabelo bronzeado, elegante, prático e descomplicado.

Dicas para reproduzir

Romeu destaca um erro: “Optar por colorações muito marcadas, como mechas muito claras ou linhas de contraste abruptas, que tiram a suavidade do visual. Outro erro é esquecer que o corte precisa estar alinhado com a textura do cabelo – por exemplo, um corte pesado em um cabelo fino pode comprometer o movimento natural.”

Diversas famosas já aderiram a tendência. Entre elas, Boca Rosa, Bruna Marquezine, Thássia Naves, Marina Rios, Mariana Ximenes e Fernanda Souza. Para complementar o visual, aposte em texturizadores, creme para pentear e spray de brilho. Assim, tem-se uma maior definição das ondas, controle de frizz e coloração mais acentuada.

Continua após a publicidade

Aqui, a recomendação é investir em hidratação e reconstrução constante – de modo a preservar a cor –, e evitar ferramentas térmicas em excesso.

Por fim, o hairstylist comenta sobre o objetivo do estilo: “O ‘easy chic’ é libertador porque foca em realçar o que você já tem de bonito, sem precisar de muita intervenção. Um cabelo bem cortado e com uma coloração que complementa o tom da pele faz a pessoa se sentir mais confiante e pronta para qualquer situação. É um estilo que combina beleza, praticidade e autenticidade.”

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.