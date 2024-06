6 cabelos castanhos para apostar já

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Existe uma frase que diz: há um tipo de castanho para cada mulher. E é verdade. A tonalidade vai do toffee, um castanho mais escuro e frio, até o acobreado. Mas para que a nuance possa combinar com uma pessoa, precisamos levar em conta o tom e subtom da pele.

O primeiro se refere à profundidade da pigmentação e pode ser classificado como claro, médio ou escuro. O subtom, por outro lado, é a coloração que influencia a aparência geral da pele e pode ser frio, quente ou neutro. Como envolve muita experiência em colorimetria, o mais indicado é que o seu cabeleireiro avalie e possa sugerir a nuance – ou nuances – que combinem com você.

Castanho monocromático ou não?

Depende dos seus gostos e de qual imagem você quer passar. Muitas vezes, o monocromático pode te deixar mais apagada. Mas se essa for a sua escolha, o truque é investir em maquiagens para ajudar a destacar o visual.

Agora, como temos vários tons de castanho, o seu cabeleireiro pode apostar em técnicas para iluminar o seu look. Por exemplo: construir mechas na frente para destacar o rosto. Como esse caramelo: uma mistura de castanhos que caracteriza o look “morena iluminada”.

Inspirações de Cabelo Castanho

Alternar nuances por toda a cabeça. Como o castanho médio com mechas mais iluminadas.

Ou apenas deixar as pontas mais claras… como esse look.

Ideias não faltam e eu trouxe outras para você se inspirar.

Castanho escuro com iluminação frontal. O cabelo é finalizado com babyliss para ganhar ondas poderosas.

Castanho acobreado com mechas ainda mais claras garantem um contraste na coloração e a franja traz modernidade ao look.

Castanho escuro com uma mecha levemente mais clara, para destacar o rosto.

É preciso descolorir o cabelo para ter o castanho iluminado?

Depende da cor atual do seu cabelo. As loiras podem não ter essa necessidade, basta adicionar o pigmento. Já as madeixas escuras podem precisar passar pela descoloração para adicionar o castanho escolhido. Em alguns casos, uma limpeza de cor no lavatório ajuda a remover o pigmento.

Como cuidar do tom castanho?

Para mantê-lo vibrante e evitar o desbotamento, alguns cuidados são essenciais. Evite banhos escaldantes, pois a água quente pode remover os pigmentos do cabelo. Invista em protetor solar capilar quando se expor ao sol, para combater o desbotamento da cor. Vale também aplicar o CC Cream com proteção térmica antes de usar ferramentas de calor, como secador e chapinha, para ajudar a preservar o tom.

Gostou das dicas? No vídeo, abaixo, ensino o passo a passo de como manter a cor com saúde e brilho, sem desbotar: