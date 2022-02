Expensive Blonde e Hair Frosting são as grandes tendências em coloração

Uma coisa é certa, se você entrou nesta matéria é provável que esteja pensando em mudar os cabelos! E se a ideia é investir no loiro de maneira moderna e sofisticada, já existem duas grandes tendências que prometem dominar 2022. Apelidadas de Expensive Blond e Hair Frosting, elas conquistaram as famosas e são apostas perfeitas para iluminar os fios no verão.

Para te contar como apostar nas tendências, chamamos a cabeleireira Tati Cordeiro @megahairinvisivel e a visagista e terapeuta capilar Jack Oliveira @Jackoliverabeauty.

Expensive Blonde

O expensive blonde combina tons mais claros com outros mais quentes para criar um efeito multidimensional, natural e, como diz o nome, com jeitão de “caro”. “No salão, fazemos uma limpeza de cor – caso o cabelo seja muito escuro – e um mix de tons com 7.1 ou 7.3, que é o loiro médio dourado, com louro claro dourado e assim por diante. Depois, simulamos um tom mais escuro na raiz para dar a impressão de cabelo natural”, explica a cabeleireira Tati Cordeiro.

A profissional ainda sugere outra técnica para atingir o expensive blonde, caso você já tenha o cabelo natural loiro. “Tonalizantes são fortemente indicados para você que tem o cabelo loiro natural e deseja chegar no resultado sem agredir muito os fios. Basta escolher os tons que deseja e pedir para seu cabeleireiro de confiança fazer a técnica”, indica.

Apesar do aspecto mais natural, todo loiro envolve descoloração e gera danos aos fios – então invista em tratamentos e não faça antes de estar com eles saudáveis. “Toda mulher pode ter esse estilo de cabelo, mas deve estar sempre atenta ao histórico das madeixas. Se passou por muita química recentemente, o ideal é tratar bem dos fios para futuramente tentar fazer esse procedimento. Caso contrário, você pode ter prejuízos como um corte químico”, alerta.

Apostou na tendência? Então é hora de ficar atenta à manutenção para que o seu cabelo siga perfeito. “O ideal é fazer manutenção de quinze em quinze dias ou a cada quarenta e cinco dias. Tudo vai depender do crescimento da sua raiz natural e da rapidez com que seu cabelo desbota. É importante manter o cabelo bem hidratado nesse intervalo de tempo para a renovação do procedimento ser de ainda mais sucesso”, destaca.

Hair Frosting

Quer iluminar os fios, mas sem mergulhar de cabeça no loiro? O hair frosting – um dos destaques da temporada – é a aposta certa para conseguir um efeito moderno, mas com baixa manutenção e poucos danos. A ideia é criar pequenas mechas espalhadas pelo comprimento em pontas, em tons de loiro quente ou frio, dependendo do que harmonizar mais com seu estilo e pele.

“O retoque pode ser feito a partir de dois meses. É importante cuidar dos fios antes da manutenção com xampus, máscaras e outros produtos que vão manter em dia a saúde do seu cabelo, e também é recomendado fazer uma vez por mês uma hidratação no salão”, afirma Jack.