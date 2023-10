5 tons de loiros mais pedidos no salão

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Atualizado em 26 out 2023, 18h19 - Publicado em 27 out 2023, 07h54

Os cabelos loiros, há muito tempo, trazem uma paleta infinita de cores e possibilidades para as mulheres. Sem contar que as fashionistas e as celebrities vivem lançando tendências. Mas existem algumas tonalidades de loiro mais pedidas no salão. E eu compartilho esse segredo com vocês. Vem ver quais são:

Loiro escuro

O tom, que foi a aposta da apresentadora Ana Hickmann, muitas vezes é confundido com o castanho claro devido à proximidade das cores. No entanto, ele é mais fechado e se prova versátil, já que pode ser combinado com todas as nuances de pele.

Loiro caramelo

Amplamente adotado por celebridades, como a apresentadora Angélica, e influenciadoras, o loiro caramelo se traduz em uma tonalidade suave, que lembra o avelã. Deixa o visual mais iluminado e romântico, ideal para quem busca um cabelo bonito e com menos danos.

Loiro dourado

Está em alta, uma vez que confere luminosidade. É uma excelente escolha para quem deseja um look marcante.

Loiro platinado

Um dos tons mais claros, quase alcançando o branco, como esse que a influencer e empresária Khloe Kardashian está usando. Requer um cabelo saudável, pois exige uma descoloração intensa para chegar nessa nuance.

Loiro acobreado

Se assemelha ao ruivo da atriz Mariana Ximenes, apresentando uma tonalidade sutil de alaranjado. Ajuda a realçar a beleza das pessoas com a pele mais clara.

Antes da transformação para o loiro

Seus fios precisam estar muito bem cuidados, com hidratações feitas em casa e no salão, para prevenir a quebra no momento da descoloração, e para que as madeixas fiquem fortes e saudáveis após a mudança do visual.

Durante o processo, é possível investir nos produtos do tipo Plex, que são adicionados ao pó descolorante e reduzem os danos sem atrapalhar a química.

Outra questão importante é que todo cabelo escuro pode ser clareado e consegue atingir a tonalidade loira. No entanto, como especialista em transformação, sugiro que essa mudança seja gradual, para que seus cabelos não fiquem danificados e que você se acostume com a nova versão.

Vale lembrar: ao decidir mudar o tom dos seus cabelos, converse com um profissional de confiança, assim a escolha da nuance é certeira para a imagem que você deseja transmitir.

Quer conferir mais informações sobre os loiros? No vídeo, abaixo, explico: