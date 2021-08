Cansou do cabelo de sempre? 4 penteados fáceis para fazer em casa

Do seu jeito

Parece simples… E é. O cabelo partido ao meio e preso com presilhas é fácil de fazer mas dá impacto enorme no visual. Além disso, é mais uma oportunidade de mostrar sua personalidade, já que você pode variar nos acessórios, combinando ou não com o look. Monte uma pequena coleção com cores variadas, pérolas, cristais e até com miçangas e desenhos. “Fica lindo também nos fios cacheados”, acrescenta Vanessa.

Todo trabalhado

Das passarelas da Chanel para a sua rotina: o moicano trançado transita do escritório a eventos formais. Para conquistar o look, Vanessa separou o cabelo em sete partes, puxando cada uma delas ao centro da cabeça e fazendo pequenos rabos de cavalo em todo o comprimento da raiz (da testa ao pescoço). “Trancei cada um deles e depois fui conectando-os e prendendo tudo com grampos”, explica.

Com gingado

Lembra dos anos 1990? Eles estão de volta! Dá para ver pela raiz em zigue-zague, que já foi febre e retorna agora. Quem anda defendendo o look por aí? Ela mesma: Anitta. A cantora adotou o visual que dá movimento mesmo sem recorrer ao volume. Em vez do coque, para combinar com o clima mais despretensioso, experimente fazer um rabo de cavalo baixo. “O que deu a fixação aos fios foi o uso de uma pomada aplicada na hora de pentear”, explica Vanessa.

Old is cool

Só deu ele no tapete vermelho do Festival de Cannes! E também foi a escolha da Dior para o desfile Cruise 2022, que aconteceu em Atenas. O coque baixo combinado à raiz repartida ao meio é elegante e prático. “Para facilitar, na hora de copiar, prenda primeiro um rabo de cavalo baixo firme e, depois, enrole os fios num coque”, indica Vanessa. A ideia é evitar totalmente o volume, então fixe tudo bem rente à cabeça e finalize com spray, evitando fios rebeldes.

