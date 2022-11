Esquenta Black Friday: 10 perfumes com até 30% de desconto

Um bom perfume é o complemento ideal para qualquer look – afinal, o aroma não só é responsável por despertar sensações, como também mostra traços da nossa personalidade e estilo de maneira sutil, mas muitas vezes inesquecível. E para você que está precisando renovar o estoque, temos uma boa notícia: no Esquenta Black Friday da Amazon, grandes marcas estão com até 30% de desconto. Abaixo, uma seleção das 10 melhores ofertas para aproveitar.

1) Joop Eau De Toilette 75Ml: R$114,00

2) Lacoste L12.12 Sparkling, Eau de Toilette: R$182,00

3) Calvin Klein CKIN2U Eau de Toilette for Her, 50ML: R$159,00

4) Ckin2U Eau de Toilette for Her, 50Ml, Calvin Klein:

5) Hugo Boss the Scent for Her Eau de Parfum: R$302,00

Continua após a publicidade

6) Calvin Klein Eternity Feminino Eau De Parfum: R$271,00

7) Lacoste L12.12 French Panache Feminino Eau de Toilette: R$256,00

8) Calvin Klein Euphoria Feminino Eau De Parfum: R$199,00

9) CK Everyone Eau de Parfum, Calvin Klein, 50 ML: R$178,00

10) Joop! Wow! Eau de Toilette: R$162,00

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na terça-feira (08) e podem estar sujeitos a alterações.