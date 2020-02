Esmaltes vibrantes no verão 2010

Veja o que vai fazer sucesso neste verão!

Foto: Karine Basílio

O verão vai ser de esmaltes vibrantes. Palavra da manicure Rosa Maria Martins, do salão Jean Yves, no Rio de Janeiro. Queridinha de celebridades como Marieta Severo e Adriana Calcanhoto, a especialista adiantou o que as famosas andam pedindo no salão e o que vai fazer sucesso na alta temporada. Fique em dia já!

Tons de rosas fortes

A cor da estação é o rosa, mas esqueça aqueles tons delicados e superclarinhos. A boa pedida deste verão são versões fortes e cintilantes. Nossa manicure indicou os esmaltes “Puro Glamour” e “Rosa Chiclete”, da nova coleção da Colorama, ou o “Affair”, lançamento da Risqué.

Cores exóticas para arrasar

Quem apostar em cores mais inusitadas também deve se dar bem. “O verde-menta é a cor exótica que anda fazendo mais sucesso ultimamente”, conta Rosa Maria. O “Arábia” e o “Azul Hortênsia”, da Risqué, ou o “Garota Verão”, da Colorama, também são boas opções pra quem quer mostrar por aí que tem personalidade.

Cores queimadas para peles negras

Repare que o rosa da Taís Araújo, na novela Viver a Vida, tem um tom ligeiramente fechado. É o “Rosa Antigo”, da Colorama. Mulheres negras precisam maneirar um pouco (só um pouco) na hora de usar cores fortes. Só para o esmalte não ofuscar a beleza do tom da pele, que já é marcante. “O ‘Grão de Café’, que é o novo rosa fechado da Risqué, também cai muito bem”, recomenda a nossa manicure.