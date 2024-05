Adriane Galisteu: “tenho 51 anos, e me sinto linda e competente”

Adriane Galisteu reconhece o poder do autocuidado. Não à toa, a apresentadora se tornou sócia e embaixadora da clínica Academia da Face, especializada em tratamentos de estética naturais e que oferece opções não invasivas. Ela conversou com CLAUDIA sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam em relação aos padrões estéticos e como eles avançam conforme a idade.

A visão de Adriane Galisteu sobre beleza e etarismo

“Beleza é olhar no espelho e gostar do que vê. Beleza é entender que, embora as mulheres sejam muito parecidas entre si, também são muito diferentes umas das outras”, diz Adriane, que completa: “uma coisa que serve para todo mundo é autoestima, cuidado e informação – coisas que devemos sempre buscar.”

Na sociedade, por muito tempo, houve a ideia de que passar dos 30, 40 e 50 anos significava não ser mais bonita, uma ideia que a comunicadora abomina. “Devemos lutar sempre contra esses rótulos. Nossa geração está rompendo muitas barreiras, como os padrões de beleza estabelecidos. Cada mulher é única à sua maneira.”

Essa visão não se restringia à aparência. A história de sua mãe, nascida em 1941, que viveu numa época em que as mulheres eram muitas vezes relegadas a papeis cada vez mais limitados à medida que envelheciam, ilustra bem as dificuldades das gerações anteriores, para Adriane. “Minha mãe passou por muitas angústias caladas. Ela viveu a menopausa sem poder fazer tratamentos, por exemplo.”

Aos 51 anos, Adriane se tornou sócia e embaixadora da Academia da Face. Seu olhar empreendedor sabe dos desafios do mercado de trabalho. “Não adianta as mulheres serem a maioria, mas não conseguir liderar as empresas ou não ter igualdade salarial entre homens e mulheres que realizam a mesma função. Mas a mudança depende dessa geração”, opina a apresentadora.

Para mudar definitivamente esse cenário, a apresentadora acredita que as mulheres devem lutar contra os rótulos impostos pela sociedade. “É papel da nossa geração desafiar esses estereótipos e mostrar que idade não determina beleza ou capacidade. Eu tenho 51 anos e me sinto linda, competente, cheia de energia. Claro que nem sempre estou com a autoestima elevada, mas isso não tem a ver com a idade; tem a ver com ser mulher e com os altos e baixos que todas enfrentamos.”

Outro ponto é a rivalidade feminina. “Como mulher, meu papel também é apoiar outras mulheres. Você olha as fotos nas redes sociais e as críticas são principalmente de mulheres. São hábitos que a gente precisa cortar, assim como estar sempre usando o nosso espaço para mostrar que somos capazes”, finaliza.

Adriane Galisteu se torna sócia de clínica

A Academia da Face é uma empresa de tratamentos estéticos. Seu diferencial está no catálogo com procedimentos não invasivos e nos preços mais acessíveis.

“Adriane Galisteu, que recentemente se juntou à nossa equipe, traz consigo não apenas sua beleza e inteligência, mas também uma visão empresarial perspicaz. Sua presença acrescenta muito ao nosso time, trazendo ideias inovadoras e uma abordagem sutil, mas eficaz, para o mundo da estética. Sua contribuição é fundamental para o constante aprimoramento da Academia da Face”, diz o dermatologistas William Ortega, sócio da clínica.

