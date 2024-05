Maquiagens que reagem ao pH da pele realmente funcionam? Testamos!

O mercado de beleza vem sempre tentando inovar, e a aposta mais recente e que tem virado tendência são as maquiagens que reagem ao pH da pele, criando um efeito único em cada usuário.

Usualmente, os produtos vêm com uma carinha descolada: um produto verde que promete mudar de cor ao ser aplicado na pele, mas será que as maquiagem que reagem ao pH da pele realmente funcionam?

Com a grande variedade de produtos que prometem esse efeito, os usuários das redes sociais também vem questionando se é de fato um produto inovador ou, se apenas aquele blush que compramos no ano passado já é suficiente.

Por isso, descobrimos como esses produtos funcionam na prática e testamos os mais famosinhos para decidir se a tendência vale a pena ou se deve ficar de fora do seu nécessaire. Confira:

Como funcionam os produtos que reagem ao pH?

É difícil acreditar que um gloss verde pode ficar rosado na boca, mas a ciência permite esse ato de ‘mágica’! “Esses produtos, como blushes, batom e gloss, são feitos a partir de corantes, chamados de ácidos bromosos, e eles tem uma particularidade que, quando em contato com o pH da pele, traduzem uma cor”, explica Karina Soeiro, mestre em Ciências Farmacêuticas pela USP e pesquisadores de desenvolvimento de cosméticos e dermocosméticos.

Continua após a publicidade

A especialista explica que, quanto mais alto o pH – ou seja, quanto mais neutro – mais colorido ele irá se traduzir na pele e, quanto mais baixo ou ácido, ele tem tendência a ser menos colorido, chegando a ficar até transparente: “Quando aplicado na pele, dependendo do pH, esse produto vai ter uma tradução de cor diferente à que vemos nas embalagens”.

Mas, para além da mágica do efeito, o que tem interessado os consumidores nestes produtos é a promessa de que, quando aplicados, terão acabamentos distintos em cada pessoa. Mas será que é bem assim?

“As marcas dizem que esses produtos têm uma característica única justamente porque podem existir pequenas diferenças no pH de cada pele que, além disso, se soma à tonalidade natural dos lábios ou da face, assim gerando uma variação nas traduções de cor”, explica Karina.

E vale a pena ter tantos produtos que reagem ao pH? A especialista coloca que, apesar de serem produtos diferentes, sua composição deve apresentar os ácidos bromosos que, quando aplicados em uma mesma pele, devem ter um resultado final bastante semelhante. “Na mesma e pele nas mesmas condições, ele deve acabar tendo a mesma tonalidade”, finaliza. Então, se você é time de quem prefere uma bancada de maquiagens mais minimalista, um único produto deve bastar.

Continua após a publicidade

Testamos: Maquiagens que reagem ao pH

Gloss GreenChilli | FRAN by Francine Ehkle

O gloss labial GreenChilli da influenciadora Francine Ehkle é um dos lançamentos mais recentes no ramo dos produtos que reagem ao pH da pele. Ao aplicar na boca já é possível sentir um cheirinho de chiclete a ardência leve da linha, que promete dar um efeito plump aos lábios – então, se você tem muita sensibilidade, este definitivamente não é o produto ideal para você. Vamos falar sobre a cor?

Quando retirado do frasco, o gloss realmente se mostra verde e demora alguns segundos para mostrar sua cor rosada nos lábios. Na minha boca, ele tinha um acabamento rosa chiclete, inclusive, ficando mais escuro do que eu esperava, dando para ver muito bem a diferença de quando apliquei. Ademais, uma surpresa agradável é que o produto tem um efeito tint, então mesmo após eu retirar o produto, os lábios continuaram naquela tonalidade – perfeito para quem não curte a sensação de gloss na boca.

A embalagem segue a mesma estética do resto da linha Chilli, se diferenciando pela sua cor verde – o que não é normalmente visto nos produtos para boca. Diferente de outros produtos da linha, desta vez o aplicador vem em forma de espátula, o que facilitou a aplicação. Porém, o único fator que me desapontou no produto é que, mesmo antes da primeira aplicação do gloss nos lábios, já era possível ver um fundo de cor rosa no aplicador.

Gloss GreenChilli | FRAN by Francine Ehkle Compre agora: C&A - R$ 51,99

Continua após a publicidade

Blush líquido Guaraná + QDB | Quem disse, Berenice?

O Blush Líquido Que Muda de Cor QDB + Guaraná Antarctica é mais um que movimentou as redes sociais depois do seu lançamento. O blush vem em formato líquido com textura de sérum – o que já foge da rotina – e apresenta uma cor verde escuro, e vem com um cheiro forte de Guaraná que fica mesmo após a aplicação – isso vai de gosto, mas se você não curte muito o cheiro, talvez gere um certo incômodo.

Apliquei de duas maneiras: de um lado, sem maquiagem e do outro com a rotina usual de maquiagem, ou seja, com base e corretivo – e, também, seguindo as indicações do produto de aplicar diretamente com o aplicador e sem esfregar. No lado sem maquiagem, deu para perceber a mudança de cor após alguns segundos mas era bastante leve, pelo que demorou alguns minutos para chegar na cor final. O resultado foi um tonalidade clara de rosa, mas que ainda dava um aspecto de “pós-praia”.

Porém, no lado com base, o produto não apareceu – crítica que também foi feita por usuários na internet – e também movimentou a base do lugar, retirando o produto e deixando um acabamento bagunçado. Então, eu recomendo não usar o blush com base. Já em respeito à cor, é uma tonalidade bastante clara e, até um certo ponto, natural. Caso for usar, recomendo aplicar com bastante antecedência para dar tempo ao blush de secar por completo, mas também aponto que a pele fica uma sensação levemente pegajosa ao toque.

Continua após a publicidade

Blush Rosy Glow | Dior

Diferente dos outros produtos que testamos, o blush da Dior não vem em cores excêntricas e você mal pensaria que o seu pH teria alguma influência. Infundido de tecnologia Color Reviver, reage ao nível de hidratação a partir da aplicação para um efeito rosado único. Nós testamos a cor 001 Pink, e ao aplicar nas bochechas demorou um pouco para poder ver a tonalidade final do produto.

Após alguns minutos, o blush deu um efeito leve de rosa chiclete, dando um visual bastante natural à maquiagem. Mas, recomendo aplicar com paciência para conseguir o pigmento do blush, pois é necessário fazer uma construção do produto nas maças da face.

Gloss labial tattoo | Karen Bachini Beauty

Já imaginou passar um gloss preto nos lábios, nem eu! O gloss labial tattoo da Karen Bachini Beauty vem numa pegada um tanto diferente dos outros produtos: ele é preto e reage ao pH. Ao aplicar o produto – que tem um aplicador em formato de espátula – dá para ver a cor escura, mas assim que toca os lábios, o produto muda instantaneamente para um rosa escuro e, com o passar dos minutos, ele vai ficando cada vez mais escuro – chegando quase ao magenta, o que foi surpreendente.

Continua após a publicidade

O gloss, com acabamento vinílico, é bastante confortável de usar e não deixa aquele aspecto melado nos lábios, além de ter um cheirinho bem nostálgico de balinha – lembra ao cheiro de 7belo! Mas, se você não curte ficar muito tempo com o gloss, ele tem um efeito de lip tint. E, depois de ter retirado o produto, os lábios permaneceram exatamente com a mesma tonalidade de rosa.

Gloss labial tattoo | Karen Bachini Beauty Compre agora: C&A - R$ 37,99

Dior Addict Lip Glow | Dior

O Dior Addict Lip Glow da Dior é o 1º batom da marca formulado com 97% de ingredientes de origem natural, infundido com óleo de cereja. Assim como o blush da linha glow, o balm também conta com a tecnologia Color Reviver, que se adapta ao pH da pele dos lábios de cada pessoa para revelar a cor personalizada. Nós testamos a tonalidade 008 Ultra Pink, que é um rosa flamingo.

Antes de aplicar nos lábios, é difícil de acreditar que o balm vai ter uma cor visível nos lábios mas, após alguns segundos, a tonalidade ficou visivelmente mais escura, mas ainda sem exageros. O produto ainda tem uma ação hidratante quase imediata e, depois de algumas horas, deixou os lábios mais lisos.

Dior Addict Lip Glow | Dior Compre agora: Sephora - R$ 245,00