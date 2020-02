Dicas de tratamento anti-idade para cada fase da vida

O envelhecimento é um processo natural e contínuo, mas é possível retardá-lo

Foto: Dreamstime

Rugas, falta de viço, flacidez e manchas são alguns sinais da passagem do tempo. A epiderme, camada superficial da pele, sofre com a diminuição da velocidade de renovação celular, tornando-se mais fina. “A derme e a hipoderme, que vêm logo abaixo, também apresentam mudanças em suas estruturas”, salienta Ana Lúcia Recio, membro das Academias Americana e Brasileira de Dermatologia.

Veja o que isso tudo significa na prática: a produção de colágeno e elastina, responsáveis pela sustentação e elasticidade, é reduzida, aumentando a flacidez; os níveis hormonais entram em declínio, provocando ressecamento; cai o número de células responsáveis pela pigmentação da pele (os chamados melanócitos) e as restantes, tentando compensar, exageram na síntese de pigmentos, criando novas manchas e piorando as já existentes. “A esses fatores intrínsecos (ou seja, internos), juntam-se as agressões do dia a dia: sol, fumo, má alimentação, stress, sedentarismo”, destaca Ana Lúcia. Só a radiação solar é responsável por 85% do envelhecimento cutâneo!

Felizmente, existem caminhos para minimizar os reflexos da passagem do tempo na pele. Nossa proposta é simples: usar o creme certo, com os ativos mais adequados. “A aplicação continuada promove ótimos resultados a longo prazo”, destaca a dermatologista Ana Lúcia.

25 anos

Até os 20, as células se renovam a todo vapor. Mas, algum tempo depois, sua atividade começa a se modificar. “As fibras de sustentação sofrem os primeiros desgastes, aparecem marquinhas finas ao redor dos olhos e da boca”, explica Marcella Delcourt. Se a pessoa se expôs ao sol, surgem manchas.

No rótulo do creme

· Já é hora, sim, de investir em substâncias antioxidantes (as que combatem o envelhecimento). Por exem­plo: vitamina C em pequenas concentrações, para reduzir os radicais livres, moléculas que causam envelhecimento precoce no organismo.

· É possível, também, usar um creme formulado com ácido glicólico, um alfa-hidroxiácido que tem grande capacidade de penetração e, como todos os outros, é hidratante e um potente renovador.

· O resveratrol, substância encontrada na uva, combate o início do surgimento das rugas e, portanto, é ótimo para essa fase, sugere Adilson Costa.

· O “coffee berry”, extraído do fruto verde do café, oferece propriedade antioxidante bastante eficaz.

35 anos

Começam as primeiras rugas. As fibras de elastina e colágeno, que sustentam a pele, sofrem alterações na sua produção e regulação, diminuindo a qualidade e a quantidade. Com isso, há perda de firmeza e elasticidade e alterações no contorno facial. A renovação celular e a hidratação natural começam a diminuir. Surgem linhas finas de expressão na região dos olhos, da testa e entre o nariz e a boca. As manchas se alastram e a secreção de sebo diminui, dando origem ao ressecamento.

No rótulo do creme

· As vitaminas C e E são excelentes como substâncias rejuvenescedoras: aumentam o colágeno e têm ação clareadora.

· À noite, vale lançar mão de renovadores como os alfa-hidroxiácidos (glicólico, mandélico, láctico ou retinoico), que promoverão uma leve descamação na superfície.

· Outros bons componentes: retinol, que é a própria vitamina A; isoflavona, um estrógeno vegetal que nutre e tonifica; DMAE, capaz de deixar a pele mais lisa; N6-furfuriladenina, estimulante celular que melhora rugas e tônus; niacinamida, derivada de uma vitamina do complexo B, clareia manchas escuras; coenzima Q10, potente para reduzir os efeitos do fotoenvelhecimento; e peptídeos, fragmentos de proteínas que oferecem regeneração celular.

45 anos

As rugas ficam mais profundas e acentuadas. A alteração na produção das fibras de colágeno e elastina é alta e elas se encontram desorganizadas. A queda na produção de hormônios traz ainda mais prejuízo a todas as funções cutâ-neas. Tais desequilíbrios fazem com que ocorra perda de densidade, firmeza e elasticidade. Nos olhos, aparecem bolsas de gordura nas pálpebras inferiores e sobra de pele nas superiores. O contorno facial se altera e, perto da mandíbula, há flacidez.

No rótulo do creme

· Os ácidos são os itens mais potentes por suas propriedades antioxidantes. Use-os à noite, em concentrações altas, sempre sob supervisão médica, principalmente o retinoico.

· É preciso passar, ainda, cremes com ativos clareadores e produtos para a área dos olhos que descongestionam e combatem as rugas. Então, procure rótulos que tragam vitamina C; isoflavonas; raffermine, agente extraído da soja que atua fortalecendo a estrutura molecular da derme, aumentando firmeza e elasticidade; e tensine, extraído da semente do trigo e capaz de agir sobre a firmeza, além de hidratar e promover o efeito cinderela (estiramento da pele por aproximadamente seis horas). A isotretinoína, outro derivado da vitamina A, é igualmente benéfica.