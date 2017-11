5 produtos de beleza veganos para conhecer esse universo

Apesar do tabu com relação à qualidade nutritiva desse tipo de dieta, o veganismo ganha cada vez mais adeptos e, consequentemente, espaço no mercado – seja ele alimentício ou da beleza.

Neste grupo, o mais importante é observar aquilo que a fórmula não inclui. Para ser considerada vegana, ela deve ser isenta de qualquer ativo de origem animal (seja extraído ou produzido por ele) e não possuir nenhum tipo de teste envolvendo-os.

A única maneira de conferir essa procedência, no entanto, é checando o selo certificador, em inglês, da People of the Ethical Treatment of Animals (Peta), ou Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais.

Já os ingredientes podem ser checados no rótulo. Devem estar fora clássicos da indústria cosmética como cera de abelha, mel e leite.

Mas lembre-se de que ser vegano não implica conter ingredientes vegetais. Diferentemente dos naturais, esses cosméticos podem (e costumam) trazer vários componentes sintéticos. A causa, aqui, diz respeito exclusivamente ao zelo pelos animais.

Confira abaixo uma seleção especial de cosméticos veganos!