Esmaltes com cores alegres estão em alta

Nas unhas, toda ousadia será perdoada. Escolher um esmalte vibrante é recurso capaz de tirar o look inteiro da monotonia. A paleta em alta inclui do vermelhão a tons de verde e laranja.

Efeito solar

Alaranjados são escolhas sempre arrojadas. O acabamento cremoso garante ar sofisticado, assim como tons fechados.

Aqua color

Divertido, o verde-água combina com o clima descontraído das festas de verão. “Um toque de brilho, quase imperceptível, atualiza a produção”, sugere a manicure Gi Camargo, de São Paulo.

Hors-concours

A gama dos vermelhos se mantém firme como a preferida das brasileiras. As tonalidades puras são boas escolhas. “E os metalizados com fundo acobreado ou dourado surgem entre as opções quentes do ano”, diz a manicure Carmen Luiz, do salão 1838 Estados Unidos, em São Paulo.

Plano B

Matizes de coral já conquistaram o status de clássicos e despontam como alternativa (menos marcantes) aos vermelhos. Além deles, valem os tons de rosa-intenso, como pink e fúcsia, e os queimados – para quem quer discrição.

Para usar em casa

1.Chilli Pepper, Top Beauty, R$ 3

2.Pearly Geranium, Kiko Milano, R$ 9,90

3.Rubi, Risqué, R$ 3,90

4.Hot and Spicy, Sephora Collection, R$ 19

5.Guitar, Vult, R$ 6,50

6.Piña Colada, Impala, R$ 3,50

7.Dar o Que Falar, Colorama, R$ 3,49

8.Marianne, Granado, R$ 23,50

9.Mais Amor, Nati Eliana, R$ 5,90

* Preços pesquisados em janeiro de 2018; sujeito à alteração.