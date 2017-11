8 truques geniais para unhas incríveis

Fazer pinturas diferentes e divertidas nas unhas pode parecer uma tarefa impossível para quem não é tão habilidoso, mas pode se tornar algo mais fácil se você souber utilizar truques a seu favor.

Pensando nisso, separamos algumas dicas essenciais para você se jogar em cores e padrões diversos sem passar nervoso e também para você aproveitar melhor seus esmaltes!

Cola branca

Se você não sabe o que fazer com aquela cola branca que comprou há tanto tempo e continua no armário, aqui vai uma ótima dica: ela irá te ajudar na hora de limpar os cantinhos das unhas.

Antes de começar a pintar, aplique um pouco da cola ao redor das unhas (assim como no vídeo) e espere secar. Depois, é só investir em cores e padrões diferentes! Na hora de retirar a capinha formada pela cola, vá com cuidado para não tirar também o esmalte.

Adesivo para folha de fichário

Talvez os fichários tenham ficado na época da escola, mas todos se lembram daqueles adesivos salvadores de folhas rasgadas! Agora, eles serão ainda mais úteis do que você imaginava.

Para fazer uma francesinha invertida, basta passar o esmalte que deseja, esperar secar bem e colar um adesivo em cada unha, da maneira como indica a foto. Pinte as unhas até a beirada do colante e, depois que esta segunda camada estiver sequinha, é só puxar cuidadosamente. Pronto!

Esmalte branco

Quer deixar a cor do seu esmalte colorido ainda mais viva? Basta passar primeiro um esmalte bem branco e, depois de seco, pintar as unhas com outro de sua preferência.

Unhas marmorizadas

Elas foram tendência há algum tempo e ficaram um pouco fora dos radares, mas o efeito que elas têm continua incrível. Para começar, pegue um potinho largo e encha de água. Depois, escolha esmaltes (é recomendável de 2 a 3) e, como no vídeo, pingue gotas alternadas das cores, sempre no centro da anterior.

Agora, com um palito e delicadamente, faça o padrão que quiser com o esmalte. Mergulhe um dedo de cada vez, limpe ao redor dele com o palito e limpe os cantinhos. Pronto!

Também vale atrelar a dica da cola branca a essa técnica.

Fita adesiva

Inspiração #dicasunhaslindas A post shared by Dicas de Unhas (@dicasunhas_lindas) on Jul 1, 2016 at 7:57pm PDT

Certamente você já pensou em fazer pinturas diferentes, mas, por não ter muita habilidade, resolveu continuar com o básico. Bom, essa dica é para você que quer inovar!

Pegue uma fita adesiva e faça o desenho que quiser com ela nas unhas. Depois, é só pintar com o(s) esmalte(s) que quiser, esperar secar e retirar o adesivo com calma. Se quiser fazer algo mais elaborado, é só passar uma camada de esmalte antes de colocar as fitas.

Pequenos defeitos

Você acabou de pintar as unhas, sem querer acabou esbarrando na roupa ou em algum móvel e borrou algumas delas. Pode parecer loucura, mas é possível consertar esses borrõezinhos com a ponta da língua — sem muita força.

Esmalte endurecido

Se seu esmalte endureceu e você não consegue abrir a tampa, não se desespere. É possível recuperá-lo com um truque simples e rápido.

Coloque o frasquinho de cabeça para baixo em um copo e jogue água bem quente até cobrir a tampa inteira. Espere alguns minutos e ele estará soltinho e pronto para ser usado.

Para encontrar mais rápido

A melhor maneira de guardar esmaltes é deixando-os em pé em uma superfície plana — como uma caixa. No entanto, se eles são muitos, é difícil conseguir visualizar todas as cores disponíveis de uma só vez porque você precisa tirar um por um para identificá-los.

Uma maneira fácil de resolver esse impasse é pintar uma bolinha de esmalte em um adesivo e colar essa etiqueta em cima da tampa do frasco. Simples e rápido!