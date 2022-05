Cuidados básicos para ter unhas bonitas e saudáveis o ano todo

Unhas com aspecto ressecado, ou que lascam e quebram com facilidade, tornando quase impossível mantê-las longas e bonitas. Apesar de a culpa poder estar em fatores internos – como a falta de vitaminas e outros problemas de saúde – também é provável que você não esteja investindo nos cuidados certos. Mais do que esmaltar e dar forma, é preciso apostar em hidratação e outros detalhes que fazem toda a diferença. Quer entender mais sobre o assunto? CLAUDIA conversou com a médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Caroline Pereira (@dracarolinepereira), que esclarece tudo o que você precisa saber (e fazer).

Veja também: 5 tendências de nail art para renovar a manicure

Com unhas hidratadas e sem guerra com ninguém

Sim! As unhas também precisam de hidratação e esse cuidado ajuda na manutenção da saúde delas. “Para uma boa hidratação, prefira hidratantes com boa aderência, que ‘grudam’ nas unhas e mantenham os ativos em contato com ela e a cutícula por um tempo maior. Esses hidratantes são à base de óleo e não de água, como, por exemplo, as pomadas e cremes mais grossos”, indica.

De olho nos rótulos dos produtos, a dermatologista indica as composições que mais combinam com as unhas. ”Óleos vegetais, como Argan, rícino e amêndoa são ótimos para hidratação das unhas e podem ser adicionados ao hidratante – o azeite extravirgem também”, recomenda. ”Os principais ativos hidratantes são óleo de amêndoas natural, rico em vitamina E e em antioxidantes, e Vitamina B5, que tem ação hidratante, evita descamação e ajuda na cicatrização de feridas que possam ser causadas pelo ressecamento das cutículas. Manteiga de Karité que hidrata, protege e revitaliza pele e unhas contra agressões externas, também”, informa.

Lembre-se de usar estes ativos diariamente, sempre depois de limpar bem as mãos, antes de dormir. Uma boa pedida é já incluir esse passo – que é rápido – junto da sua rotina de skincare noturna.

Para evitar!

Há certas coisas que colaboram para que nossas unhas fiquem debilitadas e sem a saúde em dia. Caroline elenca as principais. “Evite sapatos fechados. A umidade gerada pelos calçados fechados aumenta a chance de fungos e bactérias nas unhas. Se possível, não tire as cutículas, apenas empurre ao invés de removê-las totalmente. Elas ajudam a proteger, evitando doenças. Use apenas removedor de esmalte sem acetona, principalmente quando estão fracas e quebradiças, pois a acetona é um químico que pode ser agressivo para a unha já fragilizada”, recomenda.

Continua após a publicidade

Outra recomendação é usar luvas na hora da limpeza de casa. “Proteja as mãos com luvas sempre que for realizar tarefas do cotidiano, como lavar a louça ou limpar a casa, onde é preciso manter as mãos em contato com água ou com produtos de limpeza, pois assim é possível evitar que as unhas fiquem fracas ou quebradiças”, alerta.

Também é válido ter cuidado com o protetor solar, que, segundo a dermatologista, precisa ser removido totalmente das unhas, já que é um agente enfraquecedor.

Uma prevenção talvez um pouco mais difícil de seguir? Dê um espaço de tempo entre as esmaltações. “O ideal é aguardar por um período de 12 horas para manter as unhas bem saudáveis, especialmente durante a temporada de calor. É importante também tomar cuidado com o esmalte, porque o calor excessivo do verão e o tempo seco do inverno, podem afetar a qualidade do produto. Sempre observe se está mesmo na validade (e com a textura correta)”, salienta.

Uma boa alimentação também faz toda a diferença

A nossa alimentação também impacta na saúde das unhas, por isso é importante manter uma dieta saudável e equilibrada. “Aumentar o consumo de alguns alimentos como gelatina, leite, ovo, vegetais folhosos escuros como a couve, gérmen de trigo, espinafre, abacate, batata doce ou fígado, pode ajudar a fortalecer as unhas, deixando-as mais fortes, bonitas e menos quebradiças, pois são alimentos ricos em vitamina A, ácido pantotênico ou vitamina B5, ferro, cálcio e proteína. Além disso, estes insumos ajudam também a repor vitaminas e nutrientes que podem estar em falta no organismo, sendo esta uma das principais causas das unhas fracas e quebradiças”, aponta.

Dica extra

Para aumentar ainda mais a resistência das unhas aposte em esmaltes fortalecedores. ”Com a maior exposição ao sol, água do mar e piscina no verão e tempo seco no inverno, as unhas tendem a ficar mais enfraquecidas. O uso regular de fortalecedores de unha em esmalte ajudam na manutenção”, explica.