Truques e produtos que prometem facilitar o delineado gatinho

O sonho do delineado gatinho perfeito requer ferramentas e táticas precisas para ser alcançado. Com dicas de expert e os produtos certos, o processo ficará muito mais simples do que pode imaginar. Anote aí:

Passo a passo certeiro

Comece aplicando uma camada de primer para olhos. Ele garantirá que o traço não enfraqueça ao longo do dia.

Use um lápis macio para rascunhar o desenho. Só depois do molde pegue seu delineador .

. Vá aos poucos para não errar. É muito mais difícil acertar quando tenta puxar uma linha contínua. “Gosto de fazer um esboço e completá-lo aos poucos, aumentando a espessura até alcançar o formato desejado”, explica a maquiadora Monique Couto, do Studio W Iguatemi, em São Paulo.

Lance mão de uma haste flexível com uma gotinha de corretivo para aperfeiçoar o formato do gatinho .

. Se usar demaquilante, corre risco de remover as camadas de base e corretivo da pele Finalize com sombra preta opaca. “Ela selará as camadas e fará com que o make dure mais”, explica o beauty artist Sadi Consati, de São Paulo.

Eles prometem facilitar o traço

1. Pincel articulado. Delineador Grandiôse Liner, Lancôme. R$189*

2. Caneta com ponta chanfrada. Delineador Master Graphic, Maybelline. R$47*

3. Caneta anatômica. Delineador Smart Liner, Sephora. R$79*

Seleção de clássicos

1. Delineador Liner Pinceau Ultra Black, Bourjois. R$65*

2. Delineador em gel Fluidline, MAC. R$74*

3. Caneta Delineadora Pretolinha, Quem Disse Berenice. R$39,90*

Falando nisso…

O maquiador Sadi Consati, de O Boticário, veio até os estúdios de CLAUDIA para ensinar um passo a passo usando o novo delineador giratório da marca. Assista: