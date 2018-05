Como aderir ao “bob”, o corte do momento entre as famosas

O Billboard Music Awards 2018, um dos principais da indústria fonográfica, aconteceu no último domingo (20). Além de destacar os artistas que produziram grandes obras na última temporada, o evento também chamou atenção pelo corte de cabelo das famosas.

O corte no estilo bob é o corte da vez de diversas celebridades, como Jenna Dewan, Jennifer Lopez, Julia Michaels, Dua Lipa e Mila Kunis.

Short bob

O short bob é o corte que traz fios até a linha próxima do queixo. Para o Billboard 2018, a atriz e dançarina norte-americana Jenna Dewan optou por manter os fios retos e bem alinhados.

Long bob

Um pouco mais comprido, o long bob permite que os fios ultrapassem a altura do queixo e cheguem até os ombros. O corte é o atual escolhido pela cantora e atriz Jennifer Lopez, que opta por usar os fios levemente bagunçados.

Com cachos

Para quem tem o cabelo encaracolado ou mesmo ondulado, como o da cantora Julia Michaels, o bob funciona muito bem. Uma opção é repartir as mechas na lateral da cabeça, deixando uma parte dos fios mais volumosa que a outra.

Com o rosto livre

Para quem tem fios lisos, a técnica de jogar o cabelo para o lado também é uma alternativa. Foi o que fez a cantora Dua Lipa, que optou por deixar o rosto livre e manteve os fios atrás da orelha com o auxílio de um fixador de fios.

Com franja

A atriz Mila Kunis apareceu no red carpet do prêmio Billboard 2018 com uma franja reta e propositalmente bagunçada para complementar seu corte no estilo bob.