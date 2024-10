Jequiti e Capricho lançam coleção de maquiagem “Do Meu Jeito”

A Jequiti e a Capricho acabam de lançar uma collab exclusiva: a coleção “Do Meu Jeito”. Ao todo, são sete produtos de beleza: três cores de batom matte com cobertura vibrante, gloss labial para dar brilho e dois tons de batom multifuncional que também podem ser usados como blush.

Os itens foram cuidadosamente desenvolvidos para serem práticos, ideais para quem vive uma rotina agitada, mas não quer abrir mão da criatividade. Também é possível criar seu próprio lip combo, combinando os produtos da forma que preferir – experimente misturar as cores dos batons com o gloss labial para um efeito personalizado que realça a sua individualidade e estilo único.

“A parceria com a Capricho reforça nosso compromisso em trazer coleções que atendam a diferentes públicos, elevando nossa presença no mercado de maquiagens. A coleção ‘Do Meu Jeito’ é mais uma demonstração do sucesso que nossas parcerias têm alcançado e do nosso desejo de inspirar a autenticidade.” comenta Larissa Fontanini, Diretora de Marketing e produto da Jequiti.

A coleção “Do Meu Jeito” já está disponível para compra, com preços a partir de R$ 14,90, através do site https://www.jequiti.com.br ou com as mais de 200 mil Consultoras e Consultores espalhados pelo Brasil.

