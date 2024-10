Estes são os melhores lançamentos de beleza em setembro de 2024

Preparem suas wishlists, porque o mês de setembro chegou ao fim trazendo uma onda de lançamentos de produtos primaveris no universo da beleza.

Não da para negar que as fragrâncias florais, as cores vibrantes de maquiagens e as inovações em skincare estão prontas para marcar uma das temporadas mais quente do ano, dominando desde as prateleiras de perfumarias até as penteadeiras.

Mas sem pressa, amiga! Fizemos uma curadoria especial dos melhores lançamentos, com resenhas detalhadas, para te ajudar a descobrir o que realmente vale a pena investir nessa transição de estação, sem te causar prejuízo. Confira a seguir algumas dessas novidades e diga adeus ao clima (nem tão diferente) de inverno:

Os melhores lançamentos de skincare

Sérum Rejuvenescedor Prestige La Micro-huile de Rose Advanced | Dior Beauty

Nossa lista começa em alto nível, e toda essa expectativa tem nome: Dior Beauty. Após uma entrada de sucesso no mercado de beleza e maquiagem, a marca de luxo decidiu relançar alguns de seus produtos best-seller, como a linha Prestige, que agora chega com uma proposta renovada, tanto para embalagem (luxuosa, diga-se de passagem) quanto para a formulação.

O sérum Prestige La Micro-Huile de Rose Advanced é tão único quanto sua promessa de rejuvenescer linhas de expressão em até 4 meses de uso contínuo.

Embora eu não tenha notado uma grande diferença em relação as linhas de expressão, o produto realmente proporciona a hidratação profunda e uma luminosidade elegante à pele que se destaca logo nas primeiras 2 semanas de uso. Esse brilho luxuoso é resultado de micropartículas iluminadoras, que trazem radiância a pele sem sobrecarregar, ideal para quem gosta de make leve e natural.

Sérum Prestige La Micro-huile de Rose Advanced Compre agora: Sephora - R$ 2.179,00

E se você está em busca de um sérum potente que acompanhe sua jornada por uma pele radiante e saudável, este é, sem dúvida, uma excelente opção. No entanto, é importante lembrar: o investimento é considerável, e com os resultados de glow que ele oferece, pode ser que você se apaixone a ponto de não querer mais parar de usá-lo. Nota 5/5

Demaquilante Bifásico Oil Free | Dermotivin

Para quem pratica o double cleansing, sabe que encontrar um demaquilante eficaz e potente pode ser uma tarefa complexa e frustrante, muita das vezes. Mas eis aqui uma opção que pode salvar sua pele de irritações durante a limpeza diária. Leve e fluido, o Demaquilante Bifásico da Dermotivin derrete a maquiagem como nenhum outro, especialmente quando se trata de makes à prova d’água.

Demaquilante Bifásico Oil Free Dermotivin Compre agora: Beleza na Web - R$ 93,90

O grande diferencial aqui é sua espalhabilidade, que permite remover até máscaras de cílios pesadas e ultra pigmentadas com apenas um disco de algodão. E nada de sensação oleosa após o uso! Sua absorção é rápida e facilita a etapa seguinte da limpeza com o sabonete facial, sem deixar resíduos. Nota 5/5

Limpador facial Total Cleans’r Remove-it-all | Fenty Skin

Finalmente, Fenty Skin chegou ao Brasil! Após meses de expectativa, a linha de skincare da marca Fenty Beauty – uma das vendidas no mundo, segundo a Sephora – , desembarcou por aqui nesse último mês. No entanto, apesar do alvoroço, os itens não trouxeram tanta inovação assim.

Com um catálogo que conta com lip balms, hidratantes e máscaras rejuvenescedoras, a linha acabou causando uma certa frustração, especialmente pelo preço elevado e pelos resultados medianos na pele.

Limpador facial Total Cleans'r Remove-it-all Fenty Skin Compre agora: Sephora - R$ 109,00

Porém, um produto que merece destaque na linha é o limpador facial Total Cleanser Remove-it-all. Apesar do valor slagado, ele oferece uma limpeza profunda e uma sensação de frescor que é difícil de encontrar em outros sabonetes faciais no mercado.

Um outro ponto forte desse limpador é o efeito lifting, que deixa a pele revigorada e pronta para receber outros ativos, como hidratantes e filtros solares.. Se você prefere uma pele mais sequinha e gosta dessa sensação de firmeza, talvez seja uma boa sugestão adicionar esse item ao carrinho de compras. Nota 3/5

Os melhores lançamentos de cabelos

Óleo Elixir Ultime | Kérastase

Setembro foi definitivamente o mês dos relançamentos, e o óleo Elixir Ultime da Kérastase não ficou de fora. Assim como na versão anterior, o óleo não decepciona em performance, seja em cabelos úmidos, na pré-finalização ou como finalizador para penteados e escovas.

A grande novidade aqui é a preocupação com a sustentabilidade. Agora, com a nova embalagem, o item é refilável, o que ajuda a deixar esse finalizador potente um pouco mais acessível. Eu ainda sigo acreditando que ele é um ótimo produto para dar um up na fibra capilar, especialmente se seu cabelo passou por danos severos, como descoloração ou excesso de calor.

Mas, se você está procurando por algo mais em conta, mesmo com essa opção refilável, o preço pode parecer um pouco salgado. Nota: 3/5.

Ultra Spray My Style 3 | Rigolim

Sabemos que um bom spray fixador para cabelo se destaca quando o mesmo é colocado à prova em penteados que precisam durar o dia todo, seja para o trabalho ou faculdade. E é exatamente isso que a nova opção da marca Rigolim entrega neste spray fixador, atualizando as nossas expectativas para os penteados clean girl.

Ultra Spray My Style 3 Rigolim Compre agora: Rigolim - R$ 113,99

O diferencial desse spray é que seu jato cai sobre os fios como uma nuvem, evitando aquele acúmulo grudento e esbranquiçado na parte da frente do cabelo. E o melhor: mesmo com o uso diário, sua ultrafixação não gerou ressecamento ou quebra dos fios. Pelo contrário, foi possível notar um brilho intenso inclusive durante o uso em penteados e tranças. Nota 5/5

Os melhores lançamentos de makes

Jelly Tint| Ricca

Após viralizar uma textura gelatinosa de blush nas redes sociais, a marca brasileira Ricca decidiu lançar um item semelhante e embarcar nessa onda de produtos de maquiagem virais na internet. Com o Jelly Tint 3 em 1, o item promete colorir seus lábios, bochechas e olhos de um jeito inusitado e duradouro.

Jelly Tint 3 em 1 Ricca Compre agora: Mundo Ricca - R$ 36,99

Ultra pigmentado e fácil de espalhar, sua textura é geladinha e lembra bastante uma gelatina de morango (mas, só para deixar claro, não é comestível!). O único ponto negativo é a durabilidade: após algumas aplicações, é possível notar o bastão se desfazendo em pequenos pedaços, o que pode afetar a vida útil desse produto molenga de 5 gramas.

Fora isso, conseguir aquele aspecto bronzeado, como se você tivesse acabado de voltar da praia, nunca foi tão fácil! Nota 3/5

Primer Glam Metals| Eudora

Seguindo essa mesma proposta de maquiagens com efeito glow, a marca Eudora lançou, em setembro, um novo primer que, diga-se de passagem, pode ser definido como uma verdadeira joia para a sua pele antes da make.

Leve e com textura aveludada, o primer Glam Metals consegue manter a pele radiante mesmo após a aplicação de uma base de alta cobertura. Um outro destaque é a sua capacidade de proporcionar um disfarce óptico aos poros, fazendo com que qualquer corretivo se torne um milagre para zonas de grande concentração manchas e texturas, como olheiras, queixo e nariz.

Para quem não vive sem uma preparação de pele capaz de esconder manchinhas e outras imperfeições, esse primer pode ser a sua nova obsessão na preparação de make. Nota 4/5

Os melhores lançamentos de perfumes

Deo Colônia Jardin| Ciclo

Procurando uma fragrância floral para combinar com a chegada da primavera? Graças à marca brasileira de perfumaria Ciclo, as flores e as frutas desta estação vibrante ganham destaque nos frascos delicados da nova linha de colônias Jardin.

Entre as fragrâncias mais marcantes da linha, a colônia Bergamota Calábria é a que melhor representa o frescor e delicadeza da primavera. Sua fixação mediana é perfeita para o dia a dia ou para aquele pós-banho antes do sono, ideal para refrescar o corpo e os sentidos, já que toda a linha conta com óleos essenciais.

Não indicado para aqueles que procuram permanecer perfumado o dia inteiro, devido sua classificação como deo colônia. Agora se a proposta for perfumar períodos específicos do dia, essa pode ser uma delicada opção. Nota 5/5

Os lançamentos de beleza podem ter acabado, mas estaremos de olho nas próximas novidades mais bombadas em outubro.

