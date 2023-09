PinkVerse: Capricho lança coleção de maquiagem em parceria com a Jequiti

2023 provou ser o ano do rosa, e a CAPRICHO não está pronta para deixar a tendência para trás! A coleção “PinkVerse”, desenvolvida em parceria com a Jequiti, traz produtos de maquiagem inspirados nas tendências mais aturais – e que vão muito além do Barbiecore para quem quer um toque de modernidade, mas sem deixar de lado a sua individualidade. Abaixo, você conhece este lançamento, com 14 produtos multifuncionais para boca, olhos e pele.

PinkVerse: Uma cor, várias possibilidades

O rosa voltou a se tornar o centro das atenções, e a “PinkVerse” chega para quebrar todos os padrões! As novidades contemplam quatro cores de batom matte, com textura aveludada e vitamina, perfeitos para aqueles dias que pedem por uma maquiagem mais descontraída ou poderosa.

E não acaba por aí: para aquelas bocas perfeitas, também foram disponibilizadas duas cores de lip tint multiuso, que podem ser usados também como blush, além de quatro cores de gloss labial.

E, claro, a CAPRICHO não se esqueceu de quem gosta de fazer aquele olhão tudo, lançando também uma paleta de sombras com acabamento cintilante. Para completar, temos ainda a máscara para cílios, lápis para olhos preto e rosa, que também pode ser usada como delineador. Make completa!

“A collab com a CAPRICHO representa um posicionamento marcante para a Jequiti, nos colocando num novo patamar no mercado de maquiagens e, consequentemente, atingindo novos públicos. É mais uma parceria da Jequiti que promete ser um grande sucesso de vendas”, comenta Larissa Fontanini, Diretora de Marketing e Produto da Jequiti, sobre a collab.

Com mais de sete décadas de mercado, a CAPRICHO e suas coleções se mostram como marcas de expressão para uma geração inquieta, definindo a necessidade de se rebelar. “A collab com Jequiti consolida nosso desejo de estar cada vez mais próximos do nosso público, através de produtos que potencializam a individualidade do jovem no universo atual”, comenta Amanda Mello, Head de Licenciamento no Grupo Abril. A coleção é perfeita para quem cresceu com a Capricho e seus produtos icônicos – estamos, com toda certeza, nostálgicos – e os jovens da geração Z.

A colaboração Jequiti Capricho Pinkverse está disponível para compra a partir do dia 13 de setembro de 2023, com preços a partir de R$14,90, clicando aqui.