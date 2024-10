Gabz, estrela de “Mania de Você”, vive romance com colega de elenco

A atriz Gabz, protagonista da novela “Mania de Você”, da Globo, foi vista curtindo uma noite de romance com o colega de elenco, ator Jaffar Bambirra, que vive o personagem Iberê na trama.

Os dois estiveram juntos no Festival Vozes, no domingo, que aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O relacionamento entre os colegas de elenco foi antecipado pelo colunista Fefito, do Terra, em agosto – ainda que ambos não tenham assumido nada publicamente.

Na trama, Gabz é Viola, uma artista de rua que sonha em ser chef de cozinha. Ela foi adotada por Marcel (Bukassa Kabengele) ainda bebê, após ter sido abandonada pela mãe. A jovem é namorada de Rudá (Nicolas Prattes) e vive batalhando por uma vida melhor. Porém, as coisas mudam quando ela se apaixona por Mavi (Chay Suede).

Iberê (Jaffar Bambirra), por sua vez, é o irmão “traidor” de Rudá. O moço presta serviços para Mavi e acaba agindo contra a própria família.

