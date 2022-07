Saiba como assumir cabelos grisalhos bonitos e saudáveis

A forma como enxergamos e lidamos com o processo de envelhecimento mudou drasticamente nos últimos anos. Cansamos de batalhar contra as rugas e flacidez na tentativa de permanecer jovens e aparentar uma idade que não temos em troca da naturalidade. O objetivo agora é outro: envelhecer bem! E essa tendência também tem ganhado espaço quando o assunto são os cabelos grisalhos.

Cada vez mais mulheres têm deixado de lado as tinturas e apostado nos cuidados com os fios para assumir de vez cabelos grisalhos bonitos e saudáveis. “Assim como no caso da pele, não há como reverter o envelhecimento dos fios, pelo menos até o momento. Podemos preveni-lo através da adoção de um estilo de vida saudável, evitando maus hábitos que favorecerem o estresse oxidativo, como tabagismo, estresse e exposição solar desprotegida. Mas não é possível reverter o embranquecimento dos fios”, diz a Jaqueline Zmijevski, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)e Fellow em Tricologia pela Associação Médica Brasileira (AMB).

“O aparecimento dos fios brancos é definido geneticamente. Com o passar dos anos, os melanócitos, células presentes dentro de cada um dos folículos capilares, vão diminuindo a produção de melanina, pigmento que dá cor aos fios. Então, quando os melanócitos deixam de produzir pigmento, surgem os primeiros cabelos grisalhos, por volta dos 30 anos.”

Os cuidados com os cabelos grisalhos

Logo, como ainda não há uma forma de reverter o embranquecimento dos fios, pessoas que não querem apostar nas colorações devem investir em cuidados específicos para garantir que os fios envelheçam com saúde. E, com a grande variedade de produtos e tratamentos que existem hoje, é perfeitamente possível que os cabelos grisalhos cresçam saudáveis, bonitos e brilhosos. “Na hora de cuidar dos cabelos brancos, é importante lembrar que eles possuem propriedades distintas dos cabelos que ainda possuem cor. Isso porque a melanina, além de dar cor aos fios, também possui um papel importante na manutenção de sua integridade. Por esse motivo, os fios brancos são mais suscetíveis aos danos causados pela radiação solar, além de serem mais porosos, ressecados e amarelarem com maior facilidade”, explica a especialista.

Por isso, na hora de assumir os cabelos grisalhos, um dos cuidados mais importantes é a fotoprotecão. “‘É fundamental utilizar diariamente produtos que ofereçam proteção contra a radiação ultravioleta, já que o sol favorece o ressecamento e o amarelamento dos fios. Uma ótima opção para realizar esse cuidado são os leave-ins”, aconselha Jaqueline, que acrescenta que, para combater o ressecamento e conquistar fios macios e brilhosos, a hidratação também é importante.

“Para hidratar os fios, aposte em máscaras voltadas para cabelos grisalhos. Dê preferência para produtos formulados com ativos de alta propriedade hidratante e antioxidante”, recomenda. Vale a pena investir também no uso de xampus e condicionadores violetas, que vão ajudar a neutralizar o amarelamento dos fios. “Cuidado para não usar os produtos violetas em excesso, utilizando-os uma vez por semana, a não ser que você queira adquirir uma coloração arroxeada.”

Para além da estética

É claro que a escolha de assumir os fios brancos é algo extremamente pessoal, mas a médica ressalta que não existe vergonha alguma. “O envelhecimento é um processo natural que acontecerá com todos nós, mais cedo ou mais tarde”, destaca a dermatologista, que dá uma dica para quem ainda não está pronto para apostar de vez no look prateado: não arrancar os fios brancos! “Apesar da crença popular dizer que quando se arranca um fio branco nascem três no lugar, isso não passa de um mito. Arrancar os cabelos pode, na verdade, gerar uma inflamação ao redor do folículo, causando danos ao couro cabeludo e até mesmo áreas de falha”, alerta.

Por fim, vale lembrar que o processo natural de envelhecimento não é a única causa dos cabelos grisalhos. O uso de certos medicamentos, doenças e deficiências também podem favorecer o surgimento precoce dos cabelos grisalhos. “É fundamental consultar um médico especializado ao notar que os fios brancos estão aparecendo precocemente. Dessa forma, o profissional poderá realizar uma avaliação e identificar o motivo do embranquecimento dos fios, indicando em seguida o melhor tratamento para cada caso”, finaliza.