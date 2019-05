Alerta tendência: aprenda a fazer a maquiagem ‘cut crease’

Você com certeza já viu alguma foto de maquiagem cut crease no Instagram. O efeito marcante no olhar é queridinho de maquiadores e blogueiros e ideal para eventos noturnos e festas.

O cut crease é o oposto do olho esfumado totalmente sem linhas marcadas que estávamos acostumadas a ver. A particularidade dessa técnica é o côncavo – a parte mais funda da pálpebra, logo abaixo do ossinho da sobrancelha – bem marcado e definido. Assim, o make acaba “dividindo” a pálpebra em duas partes.

“O côncavo é bem desenhado e delineado, dando bastante profundidade aos olhos. Lembra muito as maquiagens dos anos 60”, explica a maquiadora Renata Silos.

Cut crease fechado

Com o aumento da sua popularidade, hoje o cut crease tem algumas variações. O cut crease fechado é o mais comum, em que a linha que marca o côncavo encontra o final do delineador.

Para um visual ainda mais moderno, o cut crease aberto é a aposta. Nele, a linha do côncavo forma uma linha paralela à do delineador na parte externa dos olhos.

Cut crease aberto

A maquiagem pode ter várias cores e acabamentos, mas lembre-se: o efeito já é bem chamativo, por isso, caso não queira uma make muito ousada, o ideal é investir em cores mais neutras como bege, marrom e preto.

Para Renata, no entanto, glitters e cores dão um toque moderno e diferente na maquiagem. “Mantenha o contraste das cores entre a pálpebra móvel e a raiz das sobrancelhas. Use e abuse de cores e glitters, que dão um toque glamuroso”, diz.

Cut crease colorido com brilho

Confira um passo a passo simples de como fazer o cut crease:

1- Depois de preparar a pálpebra com corretivo e pó, comece a marcar o côncavo com uma sombra da cor que preferir com um pincel pequeno e preciso. Se precisar, use um lápis por baixo, ele facilita na hora de fazer o desenho.

2- Depois da linha bem marcada, comece a esfumar o traço com um pincel fofinho e movimentos circulares. Tenha cuidado para não esfumar demais e perder a marcação que você fez.

3- Para marcar ainda mais o cut crease, aplique um corretivo do tom da sua pele na pálpebra móvel com muito cuidado, respeitando o desenho do côncavo.

4- Por cima do corretivo, aplique uma sombra da cor e textura que preferir para fixar. Nessa hora você pode optar pelo básico ou escolher sombras coloridas e com brilho.

5- Se quiser, finalize a make com delineador e sombra rente aos cílios inferiores. Para completar, aplique máscara de cílios.

Fazer o cut crease requer certa prática, por isso, o ideal é treinar bastante. Algumas ferramentas podem ajudar: uma colher de chá, por exemplo, tem o formato perfeito para marcar o côncavo. Ao posicioná-la na pálpebra móvel, usar a sombra mais escura para marcar o côncavo fica bem mais fácil, é só seguir o formato da colher.

Usar uma colher pode facilitar na hora de criar o cut crease

Renata conta que o cut crease ainda está se popularizando nas produções da “vida real”. “Por ser uma maquiagem mais ‘exagerada’ e bem marcada, ela tem o poder de transformar bastante a mulher. Por isso, ela faz muito sucesso em fotos e no Instagram, mas no dia a dia e para mulheres mais discretas ainda não é tão comum”, finaliza.

