Ácido salicílico: para que serve, benefícios e como usar

Não é de hoje que o ácido salicílico tem tomado as prateleiras dos produtos para a pele do rosto – e garantido lugar no nécessaire de skincare de muitas mulheres. O sucesso tem razão: ele tem ação antisséptica e ajuda no tratamento da acne, controlando a oleosidade e desinflamando espinhas.

O ácido salicílico tem origem natural, mas hoje é produzido em grande escala de forma sintética. “Ele é um betahidroxiácido, que apresenta uma estrutura em anel de benzeno, portanto, também pode ser chamado de ácido 2hidroxibenzoico”, explica o dermatologista cosmiátrico Daniel Cassiano.

Por não ser solúvel em água, o queridinho é encontrado em cosméticos, como cremes, sabonetes, emulsão, tônicos e séruns.

Para que serve o ácido salicílico?

O ácido salicílico pode se apresentar em diferentes concentrações e, assim, ter funções diferentes. “Em concentrações abaixo de 3%, ele age como um ativo queratoplástico, isto é, rearranja as células do tecido epitelial melhorando as características da epiderme. Nas concentrações de 3 a 5% é queratolítico, fazendo uma esfoliação química da epiderme e, assim, facilitando a penetração tópica de outros agentes. Por fim, pode também ser utilizado como um agente de peeling químico, nas concentrações de 10 a 30%”, explica Daniel.

Entre essas concentrações, o principal benefício do ácido é a sua ação antisséptica, ajudando no tratamento da acne e desinflamando espinhas. “Ele apresenta alta penetração no meio lipofílico da pele e glândulas sebáceas, tornando-se muito útil de peles acneicas. O ácido salicílico também é utilizado no tratamento de outras patologias, como a psoríase, queratose pilar e verrugas, podendo ser associado a outros agentes, como corticoides e ácido láctico”, explica.

No entanto, o dermatologista alerta que nem todo mundo pode usar o produto – sendo sempre necessário a orientação e indicação de um dermatologista. “O ácido salicílico não deve ser usado em gestantes, lactantes ou pacientes com alergia prévia. Peles ressecadas ou sensíveis também podem se irritar com as concentrações mais elevadas da substância”, ressalva.

Como usar o ácido salicílico?

O ingrediente é encontrado em diferentes produtos – o ácido salicílico geralmente não é um agente isolado nos cosméticos. “Pode ser encontrado associado a outras substâncias em qualquer passo do skincare, desde o sabonete ao tratamento noturno”, diz Daniel.

Assim, o ácido salicílico pode ser utilizado todos os dias, associado a vitamina C, por exemplo, antes do filtro solar e também no tratamento noturno.