A cor certa de corretivo para cada problema

Corretivos coloridos

Dicas para ter uma pele perfeita

Foto: Getty Images

Os corretivos coloridos servem para camuflar aquelas imperfeições que os produtos tradicionais não conseguem esconder. Confira abaixo as cores indicadas para cada problema:

Espinhas

Por causa do aspecto avermelhado, a melhor opção é aplicar o corretivo verde sobre elas.

Olheiras

Com a maioria é azulada, deve-se usar a cor coral. Para olheiras de cor marrom ou lilás, o tom amarelo é mais adequado.

Como saber qual a cor da minha olheira?

Passe o corretivo amarelo em toda a região dos olhos. Se o tom resultante for cor de pele, a olheira é lilás ou marrom e o corretivo certo é o amarelo. Se ficar verde, a olheira é azulada e você deve usar o coral para corrigir.

Manchas de sol e de gravidez

Quando têm cor alaranjada, são corrigidas com o azul. Se forem marrons, a melhor opção é o amarelo.



Cicatrizes

Se forem de espinha, que têm cor marrom, a opção é o corretivo amarelo. Se a cicatriz for brancam deve-se passar corretivo na cor coral.

Manchas de vitiligo ou micose

O ideal é usar corretivos na cor coral para repor a pigmentação alaranjada da pele.

É necessário complementar o make com corretivo natural?

Se a cor do corretivo colorido ficar muito evidente, passe uma leve camada do produto cor de pele. Não se esqueça: a intenção é parecer natural.

Corretivos tradicionais

Os corretivos cor de pele não alteram a cor da região em que são aplicados. Por isso, não resolvem problemas nas áreas em que há variação na cor da pele, mas são bons para uniformizar a pele e corrigir diferenças de tom, textura e relevo. A cor ideal é a mais próxima do seu tom de pele.

Sugestão de produtos