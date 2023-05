A beleza do Festival de Cannes 2023

A 76º edição anual do Festival de Cannes começou nesta terça-feira (16) na Riviera Francesa. O local está cheio de celebridades, entre atrizes, diretores, produtores, modelos e mais. Em outras palavras, é um espetáculo de belos looks e maquiagens impecáveis. Destacamos aqui, a beleza do evento, com Viola Davis, Simona Tabasco, Naomi Campbell, Elle Fanning e Helen Mirren, que foi o grande momento com o cabelo azul. Confira abaixo os destaques:

Simona Tabasco

Simona Tabasco, da segunda temporada The White Lotus, escolheu um visual bem Audrey Hepburn para desfilar pelo tapete vermelho de Cannes. Ela cortou a sensação do momento, a mini franja, e usou um coque alto com um laço. Na maquiagem, Simona optou por um delineado delicado, sobrancelhas laminadas, boca rosa e um blush bem leve, apenas para dar aquela cor de saúde.

Helen Mirren

Helen Mirren era uma visão em azul, com vestido de tafetá personalizado da Del Core e as madeixas também em tons azulados. A atriz britânica, que promove o lançamento de Velozes e Furiosos 10, usou uma maquiagem bem delicada, com destaque nos olhos e nas maçãs do rosto, com um blush rosado. O grande destaque é a cor da cabelo.

Viola Davis

Viola Davis acertou tanto na escolha do vestido, que contrastou com seu tom de pele, quanto no make. A artista estava com um sombreado roxo nos olhos, visual que ficou com uma carga extra de drama com os cílios postiços carregados. A boca vem mais natural, caprichada no gloss, criando um balanço com o olhar.

Naomi Campbell

Naomi Campbell é sempre um acontecimentos nos tapetes vermelhos, especialmente em Cannes. Em 2022, ela trabalhou o drama, este ano, temos o brilho. A modelo optou por um vestido da grife Céline e uma maquiagem cintilante, com delineado gatinho e sombra iridescente na pálpebra fixa. O olhar de Naomi ficou bem arqueado com o traço do delineador. A boca, seguindo a linha de Viola Davis e Helen Mirren, veio mais básica, bem natural.

Elle Fanning

Elle Fanning é uma das atrizes referências quando a ideia são looks marcantes com uma essência de fada. Ela desfilou pelo red carpet da Riviera Francesa com vestido Alexander McQueen com um corpete de bordados prateados e uma saia de princesa. O make era o mais delicado possível, assim como look. Um delineado clássico, dando uma profundidade ao olhar, boca e bochecha em tons de pêssego.

Iris Law

Iris Law fez a linha: passe um batom marcante e vai parecer que você está super produzida. Com a boca vinho, a modelo precisou apenas de uma leve camada de máscara e blush marcando as bochechas. Ficou belíssima e sem muito esforço.

Urvashi Rautela

Urvashi Rautela escolheu um batom turquesa para passar pelo tapete vermelho de Cannes. A cor combinada com os detalhes do vestido que ela usou e destacava os olhos dela, com lentes de contato coloridas. O resto do make seguiu uma linha mais clássica, com um delineador gatinho e um belo glow.

