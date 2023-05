Os melhores looks do Festival de Cannes 2023

O Festival de Cannes 2023 teve início nesta terça-feira (16), e o tapete vermelho reuniu nomes desde Alessandra Ambrosio, Naomi Campbell, até Brie Larson. Entre os figurinos, vestidos metalizados e exuberantes são o destaque do red carpet, mas também teve espaço para o clássico, colorido e inovador. Confira os principais looks do evento.

Looks do Festival de Cannes

Elle Fanning usou um Alexander McQueen com bordados prateados. Um material mais fixo cobre a parte superior do corpo, enquanto a saia é de tule com brilhos.

Araya Hargate apostou em volume ao usar modelo de Jean Paul Gaultier Couture da coleção primavera/verão de 2022. O vestido tem um espartilho fixo e é rodado, além de contar com drapeados.

Sem medo de ousar, Cindy Bruna vestiu uma alfaiataria da Act N°1, uma marca italiana criada em 2016 com estética minimalista e descolada.

Brie Larson exibiu uma figura glamorosa ao caminhar pelo tapete vermelho da première de Jeanne du Barry. O vestido dourado é da coleção Resort 2023 da Chanel.

A produção de Naomi Campbell foi pautada no prateado, da cabeça aos pés. O vestido elegante é da francesa Céline.

A peça com capuz foi a escolha de Alessandra Ambrosio. A roupa vintage é da coleção outono-inverno 2005 de Elie Saab.

Depois de seu hiato no tapete vermelho, a atriz Fan Bingbing usa Christopher Bu, trazendo aquele estilo dramático e tradicional fundido com influências asiáticas. O que faz muito sentido, pois ela apoiava os estilistas asiáticos antes mesmo das grandes casas de moda perceberem seu poder e talento.

Com cabelo e vestido azul, Helen Mirren optou por um modelo Del Core, com um leque escrito “valeu a pena”, em tradução.