Saber se proteger dos raios UV e usar produtos de beleza que resistem ao calor podem ser um grande desafio.

Por isso, selecionamos 8 produtos que irão te ajudar a aproveitar esta temporada e que podem te manter linda sem se preocupar com o calor.

1.Pele dourada

Para garantir que o tom do rosto não contraste tanto com o do corpo no verão, o Bronzer Belle Mine Naturelle, Les Beiges, Chanel (345 reais), dá efeito de bronzeado natural. O resultado leve e sutilmente iluminado do make vem da textura do pó cremoso.

2.Livre de acne

Uma onda de produtos para quem tem cravos e espinhas chega para derrubar a crença de que pele oleosa e protetor não combinam. É o caso do Solar Expertise Toque Seco Antiacne FPS 30, L’Oréal Paris (50 reais). A fórmula, sem óleo, conta ainda com ácido salicílico, que deixa o rosto sequinho.

3.Mãos leves

Com cheirinho agradável, o Creme Hidratante para Mãos Lavandinha, Cuide-se Bem, O Boticário (22,90 reais), é suave e de rápida absorção – ideal para levar na bolsa ou no nécessaire de férias a 40 graus.

4.Longa duração

A Máscara à Prova d’Água Better Than Sex (129 reais) é um dos destaques da marca californiana Too Faced, que chegou ao Brasil. Ela resiste a mergulhos no mar e na piscina. Graças aos extratos vegetais na fórmula intensifica o volume, alongamento e a definição sem agredir os fios.

5.Cheiro de verão

De aroma suave e fresquinho, o Desodorante Colônia Dias de Verão Feminino, Natura (59,90 reais), foi feito especialmente para os dias mais quentes (não fica exageradamente forte na pele). A primeira impressão é de fragrância frutal, que mistura notas vibrantes, como bergamota e maracujá.

6.Fios blindados

Para amenizar os efeitos da água do mar, do cloro e dos raios solares no cabelo, o protetor Swincap (216 reais), da marca inglesa Philip Kingsley, forma uma espécie de capinha nos fios. Deve ser usado nas mechas úmidas e reaplicado sempre que molhar.

7.Água fresca

Entre outras novidades da edição especial de verão da linha Verbena, L’Occitane en Provence, a Água Refrescante (62 reais) pode ser aplicada a qualquer hora do dia para devolver o viço e energizar o rosto. A sensação geladinha é enriquecida com o aroma da planta tropical.

8.Bronze perfeito

Com fórmula leve, não pegajosa, o Óleo para Beleza e Proteção com Brilho Sublime, Dior (229 reais), é um filtro solar com dupla ação. Barra os efeitos dos raios UVA e UVB sobre a pele do corpo e do rosto enquanto estimula o bronzeado saudável. Também ilumina o cabelo.