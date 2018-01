4 penteados perfeitos para o verão

Quem tem cabelo comprido pode sofrer nesta época do ano. Mas se você não entrou para a turma dos fios curtos, não precisa passar a estação suando. Sugerimos estes penteados práticos e fresquinhos.

1 Rabo de cavalo

O estilo é queridinho da cantora Ariana Grande e ajuda a deixar o calor bem longe e o rosto em evidência. Além disso, combina com todos os tipos de cabelo, dos lisos aos cacheados. A tendência é fazer um rabo de cavalo bem alto, com cara de anos 90. Famosas como Rihanna, Bella Hadid e Kim Kardashian já aderiram à moda.

2 Tranças

Aqui, as opções são infinitas. As tranças boxeadoras estão em alta. Outra opção legal também é fazer uma tiara de tranças. “Basta fazer uma trança de cada lado e amarrá-las, formando uma tiara na cabeça”, fala a expert em estilo Daniela Fizspan. “Quem quiser pode investir em um aplique de trança, que já vem em formato de tiara, e usar o cabelo para fazer um coque. Esse penteado dá um toque romântico à produção.”

3 Half bun

O penteado charmoso é superfácil de fazer e fica pronto em menos de um minuto. Basta prender apenas a metade da mecha de cabelo, puxando duas mechas acima das orelhas e amarrando em um minicoque. Por ser prático e rápido, o look conquistou a cabeça de 10 entre 10 fashionistas no mundo.

4 Coque

Sabe aquele penteado que nunca sai de moda? Então! O coque combina com qualquer ocasião e vai bem tanto com eventos despojados com os mais elegantes. Para composições mais relax, é legal deixar alguns fios soltos, de maneira estratégica. Se a ocasião pedir algo mais arrumado, estique bem os fios da frente do rosto e faça um coque bem alto. “A rosquinha e os apliques ajudam bastante na hora de fazer um coque perfeito, garantindo que nenhum fio fique solto ou fora do lugar.”