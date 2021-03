Por nós e para nós: 7 marcas de beleza e acessórios para negras

Representatividade. Era isto o que faltava no mercado, que até alguns anos atrás pouco pensava no negro como consumidor. Hoje, os padrões da indústria mudaram. Os cachos, as tranças, a maquiagem para pele negra, roupas e acessórios com estampas que refletem o continente africano trouxeram de volta o fator determinante do ser preto: a ancestralidade, que vinha sendo diminuída e apagada pelos padrões eurocêntricos impostos na moda e na beleza.

Há agora uma preocupação geral da indústria com estes consumidores que representam 54% da população brasileira – de acordo com o IBGE – e movimentam R$ 1,7 trilhão por ano, de acordo com a pesquisa “A Voz e a Vez – Diversidade no Mercado de Consumo e Empreendedorismo”, realizado pelo Instituto Locomotiva em 2017. Entende-se agora a importância do consumidor se identificar com a marca, podendo se ver nas publicidades e produtos.

Os negros, em especial, se preocupam ainda mais com a necessidade de ser visto, representado e ter produtos que atendem a sua necessidade, que nem sempre são as mesmas do público branco e pardo, o que levou à ascensão dos afroempreendedores e do movimento Black Money [iniciativa para fazer o dinheiro circular entre empresários e consumidores negros], criando o que chamamos de produtos “de negros para negros”.

A CLAUDIA separou algumas marcas para mulheres de cosméticos para cabelo, maquiagem e acessórios especialmente de negros para negros. Confira:

Muene Cosméticos

A Muene é a linha de maquiagem pioneira no Brasil para negras e miscigenadas. A marca foi criada há mais de 30 anos pela falecida Maria do Carmo Valério que, motivada pela falta de produtos que atendessem as demandas para sua pele, abandonou a carreira de advogada para representar a si mesma e outras mulheres negras.

A marca, que é consumida por influenciadoras e famosas, como Zezé Motta, conta com uma loja física no Largo do Paissandu em São Paulo, mas os produtos podem ser adquiridos através de revendedoras.

DaMinhaCor

A DaMinhaCor que chegou ao mercado em janeiro de 2018 tem um único propósito, mencionado por Maurício Delfino e Michele Eduardo, os fundadores da marca: “ajudar o acesso da população negra e de cabelos afro à produtos que foram pensados e concebidos por nós e para nós.”

A marca conta com diversos produtos pensados apenas para o público negro, como toucas de natação, capelo de formatura e toucas de cozinha pensados e fabricados para pessoas com cabelo e tranças afro e a linha de maquiagem Nubia.Afri, criada em 2019.

Os produtos DaMinhaCor podem ser encontradas no site da marca ou em marketplaces.

Divas Bllack

A Divas Bllack, criada pela gaúcha Rosane Terraggo em 2016, nasceu da angústia por ela e outras mulheres não se sentirem representadas pelas paletas de maquiagem existentes e da necessidade de suprir a ausência de produtos para pele negra.

A marca apresenta uma coleção completíssima de makes. São pigmentos, paleta de sombras, pó translúcido, iluminador, bronzer, gloss e 6 tons de base, que recebem o nome de mulheres importantes na vida da fundadora e de grandes mulheres negras da história.

A representante da beleza negra, que atua fortemente nas redes sociais, conta com uma loja física, mas os produtos também podem ser encontrados no site ou adquiridos através de revendedoras.

Kabelera

A Kabelera, criada pelo Caio Pereira, é uma marca que fabrica bonés e fitas para pessoas com cabelos cacheados, crespos, com tranças ou dreads. Além desses produtos, a companhia também fabrica T-shirts personalizadas.

A ideia da marca é fazer com que outras pessoas tenham a “oportunidade de usar um acessório tão estiloso quanto os nossos cabelos, mas que nunca foi pensado para o nosso tipo de cabelo.”

Os produtos podem ser adquiridos através da Kabelera Store.

Makeda Cosméticos

A Makeda Cosméticos é uma marca de produtos e técnicas para cabelos crespos e cacheados. Criada em 2012 por Shirley Makeda e sua sócia Sheila Leela, a linha de cosméticos é toda natural e os produtos são a cara do Brasil, pois contém óleos vegetais e essências especiais. Alguns são específicos para tranças e dreads!

A linha é bem completa, fornecendo shampoo, condicionador, ativador de cachos, umidificador, pomada modeladora e outras coisas. Além disso, dicas de tratamentos para quem deseja voltar aos cabelos naturais e terapeutas capilares sempre estão a disposição das consumidoras.

Você pode adquirir os produtos através da loja virtual.

Negra Rosa

A Negra Rosa, criada pela Rosangela Silva, traz a diversidade de produtos para cabelo e também maquiagens, que é o forte da marca!

Vários tons da pele negra são visualizados e atendidos pela empresa de cosméticos e são refletidos em uma linha completa de bases, corretivos, iluminadores, blushs e assim por diante. Já para o cabelo, pomadas modeladoras e ativadores de cachos para dar um up no visual são o que a marca oferece, assim como um mix de óleos para tratamento dos fios.

Os produtos carregam consigo “o olhar de uma mulher negra para outra mulher negra um conceito todo especial para realçar a nossa beleza” e podem ser encontrados no site ou através das revendedoras.

Soul Brio

A marca que fecha a nossa lista é a pioneira em cosméticos para cabelos com tranças e dreads. Só quem já fez uso desse estilo ou conhece alguém que aderiu, sabe os cuidados especiais que precisa ter para não danificar os cabelos.

A linha da Soul Brio é composta por shampoos removedores de resíduos, hidratantes, óleo perfumante e umidificador, que podem ser encontrados separadamente ou em kits no site da marca.