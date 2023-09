3 penteados para cabelo cacheado infantil

Já se foi a época em que fazer um penteado em cabelo cacheado de crianças era um desafio. Hoje, com informações e produtos específicos, é possível arrumar as madeixas infantis de forma rápida, fácil e, claro, também criativa!

Alguns dos penteados mais populares para cabelos cacheados infantis incluem tranças, coques, rabos de cavalo e twists. Esses penteados podem ser simples ou elaborados, dependendo da ocasião e do estilo pessoal da criança. Aqui, selecionamos três tutoriais de penteados para cabelos cacheados infantil para você aprender – e fazer!

E, claro, não se esqueça de manter os cabelos hidratados com produtos específicos para cabelos cacheados, como, por exemplo, com xampus sem sulfato e condicionadores sem silicone. Além disso, o uso de pentes e escovas adequados é essencial para evitar a quebra e o embaraçamento dos fios!

Penteado semi-preso com laço

Com os fios já desembaraçados e ainda úmidos, separe uma espécie de quadrado do topo da cabeça da criança e o reparta ao meio. Pegue a mecha de um dos lados e divida em duas partes. Depois, prenda as duas partes com um elástico de silicone. Faça o mesmo do outro lado.

Separe as duas mechas da frente e as torça em volta de si mesmas. Depois, torça as duas entre elas duas vezes – e prenda com mais um elástico do lado oposto da mecha. Alinhe o restante dos fios da lateral com uma escova e prenda juntos na parte de trás da cabeça. Finalize com um laço ou um enfeito que preferir.

Rabo de cavalo duplo com trancinhas

Como não amar este penteado fofo? Reparta o cabelo ao meio com o auxilio de um pente. Separe em duas mechas e prenda. Reparta o outro lado do topo até a orelha, deixando uma mecha na frente. Faça uma trança em uma pequena mecha frontal, mas apenas com duas mechinhas. Prenda. Repita até trançar toda a mecha. Faça o mesmo do outro lado do cabelo, que foi preso no início. Puxe as mechas de cada lado em uma trança e junte aos rabos de cavalo.

Penteado infantil preso com trança

Com os fios bem desembaraçados, divida o cabelo ao meio, separando também da parte de trás, na altura das orelhas. Penteie uma das laterais e prenda com um elástico, juntando também a parte de trás do cabelo para o lado. A outra lateral, divida em duas mechas grandes. A primeira delas, penteie no sentido lateral e para cima, prendendo com um elástico de silicone. Faça o mesmo com a outra mecha.

Faça uma trança em cada uma das mechas que sobraram do topo da cabeça. Por fim, prenda as duas no rabo lateral que já estava pronto. Finalize com um laço se desejar.

