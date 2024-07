Lua Nova em Câncer: saiba como o evento astrológico te afeta

Desde a última sexta-feira (05), a Lua Nova entrou em Câncer. Sim, Netuno retrógrado não é o único evento astrológico que vem influenciando os caminhos de nossa rotina. Mas e aí, será que tal acontecimento representa algo positivo ou, infelizmente, estamos prestes a enfrentar um período turbulento? A seguir, Babalu, consultora astrológica da iQuilíbrio, traz essas respostas:

Lua Nova em Câncer: o que significa?

De acordo com Babalu, a Lua Nova em Câncer marca um momento ideal para estabelecer novas intenções, criar oportunidades de reforçar vínculos familiares e dar mais atenção ao autocuidado.

Inclusive, Câncer, signo de água regido pela lua, será o mais beneficiado. “Ele traz à tona, em sua essência, questões referentes às emoções, lar e nutrição”, diz.

Por isso, o evento astrológico trará a chance aos cancerianos de cuidarem tanto de si mesmos quanto de quem amam, já que terão energia o suficiente para isso.

Como todos os signos podem se beneficiar do evento

Segundo Babalu, o momento pede que nos concentremos em criar um ambiente seguro e acolhedor, tanto para nós mesmos quanto para os outros.

E como fazer isso? A consultora da iQui indica reservar tempo para momentos de qualidade tanto com amigos e familiares como a sós, para se mimar com atividades relaxantes de autocuidado, meditação ou uma boa refeição caseira.

Aliás, já fizemos uma seleção das melhores atividades para curtir a própria solitude (você definitivamente vai querer fazer alguma delas durante a Lua Nova em Câncer).

Ciclos lunares trazem oportunidades diferentes

Babalu explica que cada ciclo lunar oferece uma oportunidade única para diferentes tipos de crescimento, e saber aproveitar cada um deles é fundamental para a evolução física, mental e espiritual. “A Lua em Câncer nos convida a nos conectarmos com nossas emoções mais profundas e a nutrirmos o nosso eu interior”, conclui.

Oração para fortalecer a famíia

Em sintonia com a energia de fortalecimento dos relacionamentos interpessoais proposta pela Lua Nova em Câncer, Yara Vieira, consultora esotérica da Astrocentro, sugere a reza da família, uma oração que pede graças e preces à Nossa Senhora Aparecida.

Para a especialista, entoar essas (e outras orações semelhantes) durante o período pode trazer ainda mais benefícios.

Aprenda a oração abaixo:

“Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vos louvamos pela família que temos e agradecemos vossa presença em nosso lar. Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso com vosso filho Jesus vossa palavra e vosso mandamento de Amor, a exemplo da família de Nazaré. Concedei-nos a capacidade de compreendermos nossas diferenças, para nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos felizes. Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados e empobrecidos, e dai-nos a graça de aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando se aproximarem de nossa família. Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação dos nossos filhos quando quiserdes chamá-los para vosso serviço. Que em nossa família reine a confiança, o diálogo, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Permanecei em nossa família, Senhor e abençoai nosso lar. Dai a nossos filhos pureza e santidade e concedei a eles a graça de superar os vícios que destroem a vida e a paz. Senhora Aparecida, vós que sois Mãe e rainha do povo Brasileiro, abençoai nossas famílias, guardai-nos no caminho de Jesus, vosso filho e voltai para nós vosso olhar carinhoso de mãe, hoje e sempre. Amém!”

